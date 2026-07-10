A Trani tutto esaurito per Coez: in arrivo anche Luca Carboni e Siani

TRANI - Giovedì 30 luglio, in piazza Santa Maria Colonna di Trani, si terrà il concerto di Coez, “From the Rooftop / Live 2026”, organizzato dall’agenzia GS23, che ha già registrato il tutto esaurito. Un dato significativo che valorizza un evento di grande rilievo e testimonia la risposta positiva del territorio, capace di attrarre nomi importanti della musica e dello spettacolo grazie all’impegno di realtà private locali dinamiche e qualificate.Nel corso dell’estate, venerdì 21 agosto, GS23 porterà sullo stesso palcoscenico Luca Carboni, figura centrale della scuola bolognese e tra i cantautori più rappresentativi della musica italiana contemporanea. Dopo il ritorno nei palasport, Carboni presenterà a Trani una nuova tappa del tour “Rio ari o Live”, un progetto che unisce musica, memoria e identità artistica. Il titolo richiama il celebre suono “rio ari o”, la prima emissione vocale che apre Ci stiamo sbagliando ragazzi, brano d’esordio del suo album del 1984 “Dustin Hoffman non sbaglia un film”: un dettaglio diventato iconico per i fan e oggi trasformato nel filo narrativo di uno spettacolo che ripercorre la sua storia musicale con una veste nuova ed emotiva. Il live alterna momenti intimi e atmosfere più energiche, restituendo l’essenza del cantautore bolognese attraverso arrangiamenti rinnovati e un racconto che mette al centro la sua evoluzione artistica, un percorso che attraversa quarant’anni di emozioni, generazioni e cambiamenti, mantenendo uno stile personale e sempre coerente.Una settimana dopo, venerdì 28 agosto, sarà protagonista Alessandro Siani, in un appuntamento organizzato da Aurora Eventi con la collaborazione di GS23. Il comico napoletano porterà in scena “Fake News – Live Tour”, il suo nuovo one‑man show scritto, diretto e interpretato da lui: uno spettacolo che trasforma il tema della disinformazione in un racconto brillante e contemporaneo, tra satira sociale, ritmo e momenti di comicità, confermando il successo del suo più recente progetto teatrale.“Ci fa piacere far parte dell’Estate di Trani con tre appuntamenti che portano in città artisti di primo piano – ha dichiarato Lele Sgherza, amministratore di GS23 –. Il sold out di Coez conferma la risposta positiva del pubblico e la qualità delle proposte che cerchiamo di costruire ogni anno insieme alle realtà del territorio. Siamo certi che anche gli altri eventi del cartellone sapranno ottenere ottimi riscontri, contribuendo a valorizzare la città e la sua vivacità culturale”.I biglietti per gli eventi sono disponibili su TicketOne.: 3397370398