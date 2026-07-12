Barletta Piano Festival, i PiCello Bros. in concerto tra Beethoven e il Novecento italiano
BARLETTA – Prosegue il Barletta Piano Festival con un appuntamento dedicato alla musica da camera. Lunedì 13 luglio, alle 21.15, nel salone climatizzato dell'Hotel La Terrazza, saranno protagonisti i PiCello Bros., il duo formato dai fratelli Francesco e Angelo Pepicelli, rispettivamente violoncellista e pianista, interpreti di rilievo del concertismo internazionale.
La rassegna, diretta dal maestro Pasquale Iannone, propone un programma che mette in dialogo il repertorio di Ludwig van Beethoven con due importanti pagine del Novecento italiano firmate da Alfredo Casella e Mario Castelnuovo-Tedesco.
Il concerto segna anche la presentazione della nuova identità artistica dei PiCello Bros., progetto nato per rinnovare un sodalizio musicale costruito in oltre quarant'anni di attività condivisa. Vincitori del prestigioso Premio Gui di Firenze, i fratelli Pepicelli si sono esibiti in alcune delle sale da concerto più prestigiose del mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Suntory Hall di Tokyo, fino alla Salle Gaveau di Parigi, affiancando all'attività concertistica numerose incisioni discografiche pubblicate da etichette come Decca e Naxos.
Il recital si aprirà con le Sette Variazioni in mi bemolle maggiore sul tema "Bei Männern, welche Liebe fühlen" tratto dal Flauto magico di Mozart, una composizione giovanile di Beethoven che esalta il dialogo tra pianoforte e violoncello.
Seguiranno due opere del 1927: la Sonata in do maggiore op. 45 di Alfredo Casella, caratterizzata da rigore formale ed energia ritmica, e I nottambuli. Variazioni fantastiche op. 47 di Mario Castelnuovo-Tedesco, pagina ricca di atmosfere evocative e suggestioni notturne.
Il programma si concluderà con la Sonata in do maggiore op. 102 n. 1 di Beethoven, una delle opere che segnano il passaggio alla fase conclusiva della produzione del compositore tedesco, nella quale pianoforte e violoncello dialogano su un piano di assoluta parità espressiva.
Il Barletta Piano Festival è organizzato dagli Amici della Musica "Mauro Giuliani", presieduti da Francesco Caporale, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Barletta e di sponsor privati.