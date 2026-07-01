Nuovo Ospedale di Andria, Rutigliano: «Tutto pronto per la gara, vigileremo sul rispetto dei tempi»

ANDRIA - Si avvicina un passaggio decisivo per la realizzazione del nuovo Ospedale di Andria. La pubblicazione della gara d’appalto è ormai imminente e rappresenta un momento cruciale per un’opera considerata strategica per l’intera provincia Barletta-Andria-Trani e per la sanità pugliese.A sottolinearlo è il consigliere regionale Nicola Rutigliano, intervenuto al termine del tavolo tecnico in Regione Puglia. «Dopo un lungo percorso tecnico e amministrativo – ha dichiarato – si entra finalmente in una fase concreta che avvicina il territorio alla realizzazione di un’infrastruttura attesa da anni».Secondo Rutigliano, la Asl Bt ha già predisposto gli atti di gara ed è ora in attesa dell’autorizzazione regionale necessaria per procedere alla pubblicazione del bando. Un risultato che, evidenzia il consigliere, è frutto della collaborazione tra Regione Puglia, Asl Bt, Comune di Andria e tutti gli enti coinvolti, impegnati a superare gli ostacoli che hanno rallentato l’iter dell’opera.«Come consigliere regionale e componente della Commissione Sanità – ha aggiunto – continuerò a seguire con la massima attenzione ogni fase del procedimento affinché vengano rispettati i tempi annunciati e si possa arrivare rapidamente all’aggiudicazione dei lavori e all’apertura del cantiere. La comunità della BAT non può permettersi ulteriori rinvii».Rutigliano ha infine ribadito che il nuovo ospedale di secondo livello rappresenterà un presidio fondamentale per la tutela della salute dei cittadini e un investimento strategico per il futuro del territorio. Ha inoltre assicurato il massimo impegno della Commissione Sanità anche sul Nuovo Ospedale del Nord Barese e sulla realizzazione della nuova piastra oncoematologica dell’Ospedale di Barletta.