Grottaglie, al via la rassegna cinematografica 'Cinema al Castello'



"Cinema al Castello" Estate 2026. Rassegna cinematografica all’aperto nel Giardino Mediterraneo del Castello episcopio di Grottaglie, un luogo ricco di fascino e storia Cinque appuntamenti nel Giardino Mediterraneo del Castello episcopio di Grottaglie (TA), alle ore 20,30. Ingresso libero e gratuito con posti a sedere





Una rassegna cinematografica all’aperto nel Giardino Mediterraneo del Castello episcopio di Grottaglie, un luogo ricco di fascino e storia: il Comune di Grottaglie – assessorato alla Cultura e al Turismo, in collaborazione con Apulia Film Commission e con Infopoint-CoopCulture presenta “Cinema al Castello”. Cinque appuntamenti – quattro film e un docufilm – si svolgeranno, tra luglio e agosto, nel giardino del Castello, in una scenografia naturale sotto le stelle. L’ingresso per assistere alle proiezioni è libero e gratuito, con posti a sedere e senza prenotazione.





La rassegna sarà inaugurata sabato 11 luglio 2026 (ore 20,30, Giardino Mediterraneo, Castello episcopio, Largo Immacolata, Grottaglie), con la “La terra”, film di Sergio Rubini (2006, 1h52m) con Fabrizio Bentivoglio, Emilio Solfrizzi, Claudia Gerini, Paolo Briguglia e Massimo Venturiello. Nel film Luigi, docente a Milano, torna al proprio paese di origine nel Salento per firmare alcune carte relative alla casa di famiglia. Qui ritrova tutto ciò che credeva fosse ormai relegato al mondo dei ricordi. Definito “un thriller familiare in terra pugliese”, il film ha ottenuto sette candidature al David di Donatello. È la storia di un intreccio amoroso, familiare e di eredità, in cui il protagonista si ritrova a confrontarsi e scontrarsi con i suoi fratelli e con la memoria, rappresentata dalle persone ma anche dai luoghi in cui il regista racconta anche se stesso. La Puglia, le radici, i legami e gli affetti, il bene e il male caratterizzano la storia, con un apparente happy end, in cui però nulla è come prima o come sembra, perché ciascun personaggio ha condotto un cammino in cui, nel confronto, ha perso o ritrovato se stesso, scoprendo alcune parti della propria interiorità.





La rassegna cinematografica “Cinema al Castello” è promossa e organizzata dal Comune di Grottaglie - Assessorato Cultura e Turismo, in collaborazione con Apulia Film Commission e con CoopCulture - Infopoint Castello episcopio. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel Giardino Mediterraneo del Castello episcopio di Grottaglie (TA), alle ore 20,30, Largo Immacolata, Grottaglie (Taranto).





Dichiara l’assessore alla Cultura e al Turismo Raffaella Capriglia: “Un’occasione preziosa per vivere i nostri spazi pubblici come luoghi di incontro, condivisione e crescita culturale. Attraverso una selezione di film che raccontano la Puglia, i paesaggi, le tradizioni, le storie e il talento dei registi e degli attori pugliesi, vogliamo valorizzare l’identità del nostro territorio e valorizzare una produzione cinematografica che negli ultimi anni ha saputo affermarsi con autorevolezza nel panorama nazionale e internazionale. Allo stesso tempo, questi film parlano un linguaggio capace di superare i confini geografici, affrontando temi universali come la famiglia, la memoria, l’inclusione, il coraggio, la speranza e il senso di comunità. È proprio questa capacità di partire dalle radici per raccontare emozioni e valori condivisi da tutti a rendere il cinema uno straordinario strumento di dialogo e di riflessione. Come Amministrazione comunale vogliamo creare occasioni di partecipazione e rendere l’estate un tempo di qualità, in cui cittadini e visitatori possano riscoprire il piacere dello stare insieme sotto le stelle, lasciandosi emozionare da storie che parlano della nostra terra ma che appartengono, in fondo, a ciascuno di noi. Invitiamo tutti a partecipare a questa rassegna, certi che il cinema saprà unire bellezza, identità e condivisione, contribuendo a promuovere il nostro territorio non solo come meta turistica, ma come luogo ricco di cultura, creatività e umanità”.





Il programma:





11 luglio 2026, ore 20,30, Giardino Mediterraneo, Castello episcopio

“La terra”, film di Sergio Rubini (2006, 1h52m) con Fabrizio Bentivoglio, Emilio Solfrizzi, Claudia Gerini, Paolo Briguglia e Massimo Venturiello





17 luglio 2026, ore 20,30, Giardino Mediterraneo, Castello episcopio

“Mio cognato”, film di Alessandro Piva (2003, 1h30m) con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio





1 agosto 2026, ore 20,30, Giardino Mediterraneo, Castello episcopio

“Henry”, film di Alessandro Piva (2010, 1h26m) con Michele Riondino, Carolina Crescentini, Paolo Sassanelli, Dino Abbrescia





7 agosto 2026, ore 20,30, Giardino Mediterraneo, Castello episcopio

“Il paese delle spose infelici”, film di Pippo Mezzapesa (2011, 1h22m) con Nicolas Orzella, Luca Schipani e Aylin Prandi





28 agosto 2026, ore 20,30, Giardino Mediterraneo, Castello episcopio

“Fratelli di culla”, docufilm (2025, 62m): un viaggio nella memoria dei brefotrofi italiani sull’identità, la ricerca delle proprie radici, l’abbandono e la salvezza, attraverso testimonianze dirette, filmati d’archivio e foto