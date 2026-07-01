San Cataldo, ancora iniziative dell’associazione 'Lecce sul mare': la festa d’estate, gli scacchi e la raccolta di rifiuti passeggiando
La “Festa di inizio estate” con musica dal vivo della Ciki Forchetti Band, prevista per venerdì 3 luglio al Lido York di San Cataldo, è già sold out da tempo, ma l’associazione “Lecce sul mare ODV”, che ha come obiettivo principale interventi di valorizzazione della marina leccese, guarda già oltre.
Anche a garantire agli appassionati di San Cataldo un’offerta di svago diversificato, anche culturale. Come ad esempio il torneo amatoriale di scacchi, aperto anche ai minori di 16 anni, previsto per martedì 7 luglio: 40 i posti disponibili, competizione prevista anche in caso di maltempo presso il pub Sanca’s. Iscrizioni al link https://www.leccesulmare.com/evento/torneo-di-scacchi-2026-scacco-matto-in-piazzetta/.
In attesa peraltro del secondo appuntamento con il plogging, il prossimo 15 luglio, con “Il respiro della marina”, iniziativa durante la quale si raccolgono rifiuti – nella fattispecie carta e plastica - mentre si fa jogging, si cammina o si fa trekking. L’appuntamento prevede come punto di ritrovo il pub Sanca’s – Via Castellamare 23; durata della “passeggiata” dalle 17.30 alle 20. Ai primi 30 iscritti consegna gratuita del cappellino e maglietta dell’associazione “Lecce sul mare Odv”. La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è consigliata per motivi organizzativi (www.leccesulmare.com, info@leccesulmare.com, Whatsapp 340.9862680).