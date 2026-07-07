I pugliesi Antonio Russo e Stefano Donno premiati allo Spoleto Art Festival 2026



Nella prestigiosa ed evocativa cornice del Portico della Portella, lo scorso 4 luglio si è tenuta la cerimonia di premiazione dello Spoleto Art Festival 2026. L’evento, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno, celebra un mosaico unico di linguaggi artistici contemporanei, unendo maestri affermati e nuove voci del panorama internazionale. Nella prestigiosa ed evocativa cornice del Portico della Portella, lo scorso 4 luglio si è tenuta la cerimonia di premiazione dello Spoleto Art Festival 2026. L’evento, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno, celebra un mosaico unico di linguaggi artistici contemporanei, unendo maestri affermati e nuove voci del panorama internazionale.





All’interno di questo autorevole contesto, un riconoscimento di eccezionale rilievo per la sezione “Letteratura e Cultura” è stato conferito al criminologo e scrittore Antonio Russo e all’editore Stefano Donno, fondatore de I Quaderni del Bardo Edizioni. Il riconoscimento celebra il loro costante e sinergico impegno profuso sin dal 2018 nell’informare, sensibilizzare e scuotere l’opinione pubblica su due delle piaghe sociali più drammatiche di questo secolo: lo stalking e il femminicidio.





Il riconoscimento giunge in un momento di forte risonanza per l’attività del duo autore-editore. È infatti in corso la presentazione del nuovo volume di Antonio Russo, “Stalking. Storie straordinarie di un crimine ordinario”, edito proprio dalla casa editrice pugliese. L’opera si configura non solo come una lucida analisi sociologica e giuridica (con focus normativi sul Codice Rosso), ma come una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per la difesa delle vittime, arricchita dalle toccanti testimonianze dirette di donne e madri che hanno vissuto la gabbia della violenza.





Il premio a Spoleto legittima a livello internazionale un percorso editoriale e scientifico che trasforma la cultura in uno strumento di riscatto e salvaguardia sociale.