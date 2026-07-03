Ospedale San Giacomo, La Ghezza (M5S): “Percorso avanti con concertazione e ascolto, le polemiche non servono ai cittadini”

BARI - La capogruppo del Movimento 5 Stelle, Maria La Ghezza, interviene sulla gestione del percorso di riorganizzazione dell’ospedale San Giacomo e sul tema dei collegamenti legati al nuovo ospedale Monopoli–Fasano, rispondendo alle critiche avanzate dal consigliere di Fratelli d’Italia Antonio Scianaro.

In una nota, La Ghezza difende l’operato della ASL di Bari e degli assessorati regionali competenti, sottolineando come il lavoro svolto sia stato caratterizzato da un confronto continuo con amministrazioni locali, uffici tecnici e rappresentanze sindacali.

Secondo la consigliera, il percorso intrapreso si inserisce in una fase di sperimentazione, durante la quale sono previsti aggiustamenti in corso d’opera sulla base delle esigenze del territorio e delle osservazioni emerse nei tavoli di confronto.

La Ghezza evidenzia inoltre come in commissione Trasporti sia stato sviluppato un dialogo definito “proficuo” tra istituzioni e soggetti coinvolti, con l’impegno a valutare eventuali proposte migliorative nei successivi incontri con Città Metropolitana e Provincia di Brindisi.

Sul fronte del San Giacomo, la capogruppo M5S ricorda che la struttura continua a ospitare servizi attivi e che ulteriori attività saranno progressivamente avviate nel quadro della riorganizzazione complessiva del presidio sanitario, già avviata con il trasferimento dei reparti.

La consigliera rivendica infine il lavoro svolto fin dall’inizio della legislatura sui dossier sanitari del territorio, sottolineando la necessità di concentrarsi sulle soluzioni piuttosto che sulle polemiche politiche, definite “sterili” e poco utili ai cittadini.