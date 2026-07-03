Frecciarossa Taranto–Roma, la Regione Puglia approva l’intesa: servizio garantito fino a fine 2026

BARI - La Giunta regionale della Puglia ha approvato un’intesa con la Regione Basilicata che garantirà la prosecuzione del collegamento Frecciarossa Taranto–Roma fino al 31 dicembre 2026.

Il servizio ferroviario interregionale, inserito nella relazione Salerno–Potenza–Metaponto–Taranto e collegato alla rete Alta Velocità da e per Salerno, sarà quindi mantenuto attivo grazie a un accordo di cofinanziamento tra le due Regioni.

In base al provvedimento, la Regione Puglia contribuirà fino a un massimo del 28% della compensazione richiesta da Trenitalia per assicurare la continuità del collegamento, riconosciuto come strategico per il territorio ionico e per i collegamenti nazionali.

Contestualmente, la Giunta ha dato mandato alla Sezione Trasporto Pubblico Locale e Intermodalità di predisporre un disegno di legge per inquadrare giuridicamente l’intervento e garantirne la copertura finanziaria.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, ha sottolineato come la decisione rappresenti un impegno diretto della Regione per evitare interruzioni del servizio: una scelta definita di responsabilità verso i cittadini di Taranto e del versante ionico.

Piemontese ha ribadito che si tratta di un intervento necessario ma non strutturale, evidenziando come i collegamenti ferroviari di interesse nazionale dovrebbero essere garantiti dallo Stato attraverso il sistema delle Ferrovie.

Il mantenimento del Frecciarossa viene considerato centrale per la mobilità del territorio tarantino, che verrebbe altrimenti penalizzato nell’accesso alla rete Alta Velocità nazionale.