Pedopornografia online, maxi operazione della Polizia postale: coinvolta anche Bari

– C’è anche Bari tra le, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania. L’inchiesta ha portato acon le accuse di divulgazione e detenzione di ingenti quantità di materiale pedopornografico.

L’operazione ha impegnato oltre cento agenti della Polizia postale, che hanno eseguito numerose perquisizioni personali e informatiche. Nel corso degli interventi sono stati sequestrati diversi dispositivi elettronici contenenti decine di migliaia di file illegali.

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli investigatori hanno individuato gruppi organizzati per lo scambio di video raffiguranti abusi sessuali su minori, compresi contenuti relativi a bambini in tenerissima età.

Gli arresti hanno riguardato sette persone: cinque residenti in provincia di Catania, una in provincia di Frosinone e una a Potenza. Gli indagati, invece, hanno un’età compresa tra 19 e 59 anni.

L’attività investigativa ha interessato diverse aree del territorio nazionale e ha coinvolto anche il capoluogo pugliese, dove sono state effettuate perquisizioni nell’ambito degli accertamenti coordinati dalla magistratura catanese. Le verifiche proseguono per ricostruire l’eventuale rete di contatti e le modalità di diffusione del materiale illecito.