Binetto-Bitetto, scontro frontale tra auto e moto: motociclista in codice rosso

BARI - Grave incidente stradale nel Barese, lungo la strada che collega, dove un'automobile e una motocicletta si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento.

L'impatto è stato molto violento e, subito dopo lo schianto, la moto ha preso fuoco. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza della zona.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto gravemente ferito. Il personale del 118 è intervenuto sul posto e ha trasferito l'uomo in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.