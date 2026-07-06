Molino Casillo Experience: il fine dining incontra la rivoluzione della farina

ANDRIA - Nasce Molino Casillo Experience, il tour itinerante dedicato alle farine super premium con germe di grano. Un palinsesto di cene di degustazione che attraversa pizzerie, bakery e pastifici artigianali tra i più prestigiosi d’Italia, con l’obiettivo di raccontare la qualità della materia prima come elemento centrale della cultura gastronomica contemporanea.

Il progetto non si presenta come una semplice iniziativa promozionale, ma come un percorso di educazione al gusto e costruzione di una community di appassionati e gourmet lovers. Al centro del racconto ci sono le tre linee super premium del brand: Le Speciali con Germe di Grano, Origine e Altograno®, espressione di una filiera che valorizza integralmente il chicco di grano.

In particolare, Altograno® rappresenta la punta più avanzata dell’innovazione del gruppo: uno sfarinato ottenuto attraverso il metodo brevettato Lavorazione Circolare®, che consente di recuperare proteine del germe e fibre dell’aleurone, con un profilo nutrizionale potenziato rispetto alle farine tradizionali. Il prodotto viene presentato come una soluzione con maggiore apporto proteico, ridotto contenuto di carboidrati e un incremento delle fibre, oltre a un minore impatto ambientale in termini di CO₂ equivalente.

Ogni tappa del tour è pensata come un’esperienza immersiva, in cui le farine vengono valorizzate attraverso le creazioni dei maestri artigiani che le utilizzano quotidianamente. L’obiettivo dichiarato è mostrare il ruolo centrale della farina nel risultato finale del prodotto gastronomico.

Il progetto si sviluppa come un viaggio “regione per regione” tra le eccellenze artigianali italiane, portando il format in pizzerie, bakery e pastifici selezionati. Tra gli appuntamenti annunciati figura la tappa di martedì 14 luglio ad Andria, presso Santallegria in Corso Cavour 55, locale che unisce pizzeria e mixology in un unico concept esperienziale.

Santallegria propone un format in cui pizza e cocktail dialogano attraverso abbinamenti studiati, con impasti realizzati utilizzando la farina Altograno® e una drink list costruita in funzione dell’esperienza gastronomica. Il locale punta su materie prime selezionate, lievitazioni lunghe e un impasto caratterizzato da leggerezza e digeribilità, affiancato da una proposta di mixology strutturata e contemporanea.

L’esperienza si completa con un nuovo dehors esterno, pensato come spazio dedicato alla fruizione all’aperto, in un contesto curato e orientato alla convivialità.

Molino Casillo, realtà nata in Puglia e attiva dal 1958, si conferma tra i principali operatori nel settore degli sfarinati, con una gamma di prodotti destinati a panificazione, pastificazione, pizzeria e pasticceria. L’azienda pone al centro della propria strategia innovazione, ricerca e sostenibilità, con particolare attenzione alla qualità delle materie prime e all’efficienza dei processi produttivi.