Piloda Group accelera la crescita industriale: nuovi investimenti, commesse Defence e rafforzamento manageriale

BRINDISI -prosegue il proprio percorso di crescita e consolidamento sui mercati nazionale e internazionale puntando su tre direttrici strategiche:

Il rafforzamento del Gruppo passa soprattutto attraverso la controllata Piloda Shipyard, che si prepara ad affrontare una nuova fase di sviluppo nei settori navale, defence e servizi industriali avanzati. Un percorso accompagnato dall’ingresso di Alfredo Postiglione Coppola nel ruolo di Direttore Generale di Piloda Shipyard e dall’ampliamento del portafoglio commesse, con nuove acquisizioni nel comparto Defence per un valore complessivo di circa 160 milioni di euro.

“Piloda Group sta vivendo una fase di crescita importante, che richiede visione industriale, investimenti mirati e una struttura manageriale sempre più solida”, ha dichiarato Donato Di Palo, CEO di Piloda Shipyard e co-founder di Piloda Group. “L’obiettivo è consolidare quanto costruito negli ultimi anni e trasformare le nuove opportunità in capacità produttiva stabile, competenza tecnica e valore per il territorio. L’ingresso di Alfredo Postiglione Coppola rappresenta un passaggio strategico in questa direzione”.

Postiglione Coppola vanta una lunga esperienza nei settori aerospaziale e industriale, maturata in ruoli di responsabilità nell’ambito di procurement, program management, sales, supply chain e gestione di programmi complessi. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti realtà industriali come Airbus, Leonardo, ATR, Boeing e Lockheed Martin, sviluppando competenze nella gestione di grandi commesse, nella contrattualistica, nei processi di approvvigionamento e nel coordinamento di team multidisciplinari.

Il suo ingresso punta a rafforzare ulteriormente l’organizzazione di Piloda Shipyard, migliorando l’integrazione tra procurement e operations, il controllo dei programmi industriali e la capacità del cantiere di gestire commesse sempre più articolate nei settori navale, istituzionale e Defence.

“Entrare in Piloda Shipyard significa contribuire a una realtà industriale in forte evoluzione, con un potenziale significativo nei settori della cantieristica, della difesa e dei servizi tecnici avanzati”, ha affermato Alfredo Postiglione Coppola. “L’obiettivo sarà lavorare sull’efficienza operativa, sulla qualità dell’esecuzione e sulla crescita delle competenze interne, rendendo l’organizzazione sempre più strutturata e competitiva”.

Parallelamente al rafforzamento manageriale, il Gruppo ha ampliato la propria struttura tecnica con l’inserimento di cinque nuovi specialisti, confermando la volontà di investire sul capitale umano e sul know-how interno.

Sul fronte infrastrutturale sono state avviate diverse operazioni per aumentare la capacità produttiva e consolidare la presenza nelle aree portuali e industriali del Basso Mediterraneo. Tra queste rientra l’attivazione di un nuovo presidio produttivo dedicato alla riparazione e manutenzione di motori marini per unità istituzionali, con l’obiettivo di offrire servizi integrati di assistenza tecnica e mantenimento operativo.

A Torre Annunziata il Gruppo ha potenziato il proprio service con una nuova cabina di verniciatura e una Final Assembly Line, completando il percorso di sviluppo delle fasi finali della produzione e delle lavorazioni di falegnameria.

A Brindisi, invece, l’introduzione di un nuovo Travel Lift con capacità fino a 350 tonnellate amplia le possibilità operative dello stabilimento nelle attività di movimentazione, alaggio, refit, manutenzione e assistenza tecnica di unità navali di grandi dimensioni.

Importanti novità arrivano anche dal fronte delle commesse. Piloda Group ha ottenuto nuove aggiudicazioni dalla Guardia Costiera per i programmi PD 15 e PD 21: il primo prevede la realizzazione di 20 unità con opzione fino a 40, il secondo 19 unità con opzione fino a 24. Il piano produttivo punta a una capacità fino a 10 unità annue.

I progetti comprendono anche lo sviluppo di nuovi prototipi di mezzi Search & Rescue, progettati per operare in condizioni estreme grazie a caratteristiche come inaffondabilità e capacità di auto-raddrizzamento, destinati a missioni di soccorso in mare e interventi umanitari.

Nel comparto Defence, inoltre, Piloda Group ha acquisito una nuova commessa da circa 160 milioni di euro, relativa a Piloda Defence. L’aggiudicazione rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento del Gruppo nel settore della difesa e rafforza la prospettiva di crescita nel medio periodo.

Con questi investimenti, Piloda Group conferma una strategia basata su sviluppo industriale, innovazione, crescita delle competenze e rafforzamento della presenza nei comparti strategici della cantieristica navale, della difesa e dei servizi industriali avanzati.