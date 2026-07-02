Pioggia di vincite in Puglia al Gratta e Vinci: premi fino a 2 milioni tra Monopoli, Bari e Nardò

BARI – Fine settimana fortunato per il Gratta e Vinci in Puglia, con tre vincite di rilievo registrate tra le province di Bari e Lecce, secondo quanto riportato da Agimeg.

Il colpo più alto arriva da Monopoli, dove presso un esercizio di Via Fiume 25/A/B è stato centrato un premio da 2 milioni di euro con un tagliando del “Maxi Miliardario New”. La vincita rappresenta la più consistente tra quelle segnalate nella regione.

Un’altra vincita significativa è stata registrata nel capoluogo pugliese, Bari, dove un biglietto del “Color Puzzle 5” ha fruttato 500.000 euro. Il premio è stato convalidato in una ricevitoria di Via Napoli, nel quartiere Santo Spirito (108/110).

La scia positiva si estende anche al Salento: a Nardò, in provincia di Lecce, un’ulteriore vincita da 200.000 euro è stata registrata presso un punto vendita di Via Acquaviva Bellisario 166 con il gioco “Numeri Fortunati New”.

Le tre vincite, tutte convalidate in esercizi diversi della regione, confermano un periodo particolarmente favorevole per il gioco istantaneo in Puglia, con premi distribuiti tra nord e sud del territorio.