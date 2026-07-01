Pnrr, Bari accelera: completati 35 interventi su 53. Leccese: «Cronoprogramma rispettato»

BARI - La Città metropolitana di Bari si conferma tra le realtà più virtuose nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con circa 4 miliardi di euro impegnati, è la quinta in Italia per numero di progetti e risorse del Pnrr.Nel Comune di Bari, invece, sono 53 gli interventi previsti, per un valore complessivo di circa 700 milioni di euro tra Pnrr e Piano nazionale complementare. Di questi, 35 sono già stati completati, mentre i restanti 18 sono attualmente in fase di ultimazione.A fare il punto sullo stato di avanzamento delle opere è stato il sindaco Vito Leccese, che ha incontrato a Palazzo di Città il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.«Tutti gli interventi sono stati messi in sicurezza e il cronoprogramma resta pienamente rispettabile», ha spiegato Leccese, sottolineando come le proroghe concesse dal Governo, nel rispetto delle regole europee, consentano di completare i cantieri senza compromettere gli obiettivi fissati.Tra le opere più significative figura il Bus Rapid Transit (Brt), uno dei principali progetti di mobilità sostenibile della città. L’infrastruttura sarà completata entro il 31 luglio; nei mesi successivi saranno eseguiti gli interventi di digitalizzazione e le operazioni di collaudo. L’entrata in esercizio del nuovo sistema di trasporto è prevista nel corso del 2027. Se vuoi, ￼ posso renderlo ancora più giornalistico, con taglio da quotidiano locale e un titolo più incisivo.