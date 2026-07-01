Sinner vola al terzo turno di Wimbledon: battuto Borges, ora sfida Brooksby

LONDRA - Jannik Sinner continua la sua corsa sui prati di Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha conquistato l’accesso al terzo turno, valido per i sedicesimi di finale, superando sul Campo Centrale dell’All England Club il portoghese Nuno Borges, numero 48 del ranking ATP.Il campione altoatesino si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4, al termine di una partita più combattuta di quanto possa suggerire il risultato finale. Borges ha infatti saputo mettere pressione a Sinner nei primi due parziali, trascinando entrambi al tie-break, ma l’azzurro ha mostrato ancora una volta solidità nei momenti decisivi.Dopo aver conquistato i primi due set grazie alla maggiore incisività nei punti importanti, Sinner ha aumentato il ritmo nel terzo parziale, trovando il break decisivo e chiudendo la sfida senza concedere spazio alla rimonta dell’avversario.Per il numero 1 ATP il percorso londinese prosegue dunque con fiducia. Nel prossimo incontro Sinner affronterà lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 del ranking mondiale, che sarà il suo avversario nel terzo turno del torneo.L’obiettivo del fuoriclasse italiano resta quello di continuare il cammino verso le fasi finali dei Championships, confermando il ruolo di grande protagonista sull’erba di Wimbledon.