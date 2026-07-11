Gabriele Di Bello riceve il Premio 'Giornale di Puglia SudConnesso Award 2026'



DANIELE MARTINI - ORIA (BR) - Il Premio "Giornale di Puglia SudConnesso Award" nasce per premiare le personalità del mondo della televisione, del cinema, della radio, della musica, dello spettacolo, del giornalismo, delle aziende e di chi ha portato in alto i valori della nazione intera. E' stato creato da Vito Ferri (direttore ed editore del Giornale di Puglia) e Daniele Martini (direttore ed editore di SudConnesso). - Il Premio "Giornale di Puglia SudConnesso Award" nasce per premiare le personalità del mondo della televisione, del cinema, della radio, della musica, dello spettacolo, del giornalismo, delle aziende e di chi ha portato in alto i valori della nazione intera. E' stato creato da Vito Ferri (direttore ed editore del Giornale di Puglia) e Daniele Martini (direttore ed editore di SudConnesso).





Il primissimo premio, inizialmente nominato "Giornale di Puglia Italia Love Tv Award" è stato dato il 23 agosto 2024 a Salvatore De Pasquale, in arte Depsa. Poi a seguire sono stati premiati: Giorgio Vignali (luglio 2025), Ciccio Riccio (dicembre 2025), Ilaria Solazzo (maggio 2026), Giacomo Innocenzi (maggio 2026) e Sabrina Morelli (maggio 2026).





Da luglio 2026 il premio ha cambiato denominazione ed è così diventato Premio "Giornale di Puglia SudConnesso Award". Quest'anno, dunque, il primo Premio "Giornale di Puglia SudConnesso Award 2026" é stato attribuito al giovanissimo e simpaticissimo attore e sportivo Gabriele Di Bello e consegnato ad Oria nella prima serata del Generation Film Fest di venerdì 10 luglio 2026 dalle mani de direttore di SudConnesso, Daniele Martini.





Questa la motivazione del Premio: "Per il talento artistico, la passione e la dedizione dimostrate nel percorso cinematografico e non solo, distinguendosi per la capacità di interpretare i propri ruoli con autenticità, sensibilità e grande professionalità. Con il suo impegno, Gabriele Di Bello contribuisce a valorizzare l'arte della recitazione, promuovendo la cultura e offrendo al pubblico interpretazioni capaci di emozionare, coinvolgere e lasciare un segno. Con stima e gratitudine, ricordando che...'Di Bello c’è la vita'".