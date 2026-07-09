“Porte della Badessa” un’iniziativa di successo

CASTELLANA GROTTE - Le “Porte della Badessa" aprono il borgo antico di Castellana a migliaia di visitatori giunti anche da città
come Lecce, Barletta , Bari e da molti comuni pugliesi. Questo il bilancio della sesta edizione della fortunata
iniziativa della Pro Loco “don Nicola Pellegrino” di Castellana Grotte, patrocinata dalla Regione Puglia e dal
Comune che ha visto sabato oltre 400 visitatori alla rievocazione storica "Il baciamano alla Badessa" nello
straordinario giardino della famiglia Di Masi e altrettanti per le vie del Centro storico, trasformato in galleria
d’arte a cielo aperto ed abbellito con gusto dagli abitanti.
Il sindaco Domi Ciliberti, insieme al Presidente Pro Loco Piero Longo e i dirigenti dell'associazione, agli
storici Antonio Fanizzi e Donato Mastromarino, al presidente della società Grotte Serafino Ostuni, hanno
tagliato il nastro inaugurale e fatto ingresso nel centro storico attraverso "Stradina della Badessa", una
tanto minuscola quanto sorprendente strada che collega Largo San Leone Magno con Vico Stracciato,
costringendo a passare uno per volta.
Il percorso di quest’anno ha interessato vico Stracciato, via Pascale, via Macerasa, via San Jacopo, vico
Giammarino e quindi via Sant’Onofrio e si è allargato coinvolgendo anche il caratteristico vico Sant’Onofrio.
Otto nuove porte d’autore, quattro finestre ed un’installazione molto particolare ideata da Piero Gigante
che consente di ammirare una badessa colta nel silenzio della sua intimità attraverso il buco della serratura
della porta di un sottano. Ma anche una variegata mostra di pittura curata da importanti artisti del
circondario; un’estemporanea del gruppo di pittori della Pro Loco; l’eccellente mostra fotografica
“Geografia del sacro” di Giacomo Pepe imperniata su riti e celebrazioni di varie religioni; una zona dedicata
ad una full immersion culturale curata dalla professoressa Rosangela Abbrandini e da un ispirato gruppo di
poeti; animazione e musica con Gabriella Pistoia voce e Benny&Musika alla console; figuranti e banchi
medioevali della associazione Barese Stratos con oggetti e costumi d’epoca. Naturalmente non è mancato
l’angolo enogastronomico allestito da Pino Nobile con la degustazione di prodotti tipici delle monache e
degli ottimi rosati delle cantine Viglione con etichette raffiguranti le “Porte della badessa”.
Anche domenica tanta gente, così come avviene ormai anche nei giorni comuni, con gruppi di turisti italiani
e stranieri, per ammirare le oltre settanta opere visitabili in qualsiasi momento dell’anno anche con visite
organizzate dalla stessa associazione e dalle Grotte come fa dallo scorso anno, con alcuni gruppi scolastici.
Le “Porte della Badessa” sono diventate un punto di riferimento che cattura sempre di più turisti di
passaggio, come succede con i viaggiatori della "Rotta dei due Mari" e ultimamente con gruppi organizzati
di americani che, tramite alcuni tour operator, scelgono di venire a Castellana per vedere le belle opere
realizzate.
Insomma, già questi primi timidi risultati per far rivivere il centro storico, potrebbero essere sufficienti per
dire che la Pro Loco ci ha visto bene. Le porte della Badessa è il nuovo che profuma d'antico.