Puglia, approvato all’unanimità il DDL sulle agevolazioni fiscali per gli enti del Terzo Settore

BARI - Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato all’unanimità il disegno di legge sulle agevolazioni fiscali per gli enti del Terzo Settore, completando l’iter istituzionale avviato dalla Giunta regionale e successivamente esaminato dalla Commissione consiliare competente.

Il provvedimento, intitolato “Agevolazioni fiscali per gli enti del Terzo Settore. Modifica all’articolo 48 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7”, garantisce la continuità dell’esenzione dall’IRAP, limitatamente alle attività non commerciali, anche agli enti che erano già qualificati come ONLUS e che stanno completando il percorso di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L’intervento si inserisce nel processo di attuazione della riforma nazionale del Terzo Settore e accompagna la fase di superamento dell’Anagrafe delle ONLUS prevista dalla normativa statale, evitando interruzioni nel regime agevolativo già riconosciuto agli enti interessati.

“L’approvazione del Consiglio regionale conferma l’attenzione della Regione verso il Terzo Settore in una fase di transizione particolarmente significativa”, ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare e allo Sport Cristian Casili.

“Si tratta di un intervento che non introduce nuove agevolazioni, ma conferma un impianto già esistente, garantendo continuità agli enti coinvolti nel passaggio al RUNTS. Ringrazio il Consiglio regionale per il voto e per la sensibilità dimostrata su un tema che riguarda la continuità operativa di una parte importante del nostro sistema di welfare”, ha aggiunto l’assessore.

La modifica dell’articolo 48 della legge regionale n. 7/2002 conferma quindi il regime di esenzione IRAP già previsto nella fase transitoria, assicurando agli enti provenienti dal mondo delle ONLUS una maggiore stabilità nel percorso di adeguamento alla nuova disciplina del Terzo Settore.