Tensione su volo Ryanair Brindisi-Orio al Serio: Francesco Renga fatto scendere prima del decollo

BRINDISI - Momenti di tensione domenica 6 luglio 2026 a bordo di un volo Ryanair diretto da Brindisi a Orio al Serio, trasformato in un caso mediatico dopo alcuni video diffusi sui social.

Secondo il racconto di alcuni passeggeri, protagonista della vicenda sarebbe stato Francesco Renga, cantante italiano vincitore del Festival di Sanremo nel 2005, che sarebbe stato fatto scendere dall’aereo insieme al suo accompagnatore poco prima della partenza.

Le immagini, girate da alcuni viaggiatori presenti sul volo, mostrano momenti concitati all’interno del velivolo e sono state accompagnate da commenti e reazioni sui social.

La discussione per il bagaglio

Secondo le testimonianze raccolte, le prime tensioni sarebbero iniziate già al gate d’imbarco, a causa di una valigia ritenuta non conforme alle dimensioni consentite per il trasporto in cabina.

Il cantante avrebbe avuto un confronto acceso con il personale aeroportuale, provvedendo poi al pagamento della differenza prevista per il bagaglio. La situazione sembrava essersi risolta: alcuni passeggeri hanno raccontato che poco prima, durante le procedure di imbarco, Renga si sarebbe anche fermato a scattare fotografie con alcuni viaggiatori che lo avevano riconosciuto.

Il ritorno della tensione a bordo

Una volta saliti sull’aereo, però, la situazione sarebbe nuovamente degenerata. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, il cantante avrebbe manifestato nervosismo per il ritardo accumulato e avrebbe avuto discussioni con il personale di bordo e con alcuni passeggeri nelle vicinanze.

Quando uno steward avrebbe cercato di riportare la calma, il confronto sarebbe proseguito fino alla decisione del comandante di intervenire.

L’aereo, già in fase di rullaggio sulla pista, sarebbe stato fermato e riportato al gate. Il comandante avrebbe quindi richiesto l’intervento delle autorità e disposto lo sbarco di Renga e del suo accompagnatore, ritenendo che non fossero nelle condizioni idonee per affrontare il volo.

Al momento, la vicenda resta affidata alle ricostruzioni dei presenti e agli eventuali chiarimenti delle persone coinvolte e della compagnia aerea.