Puglia, notte di assalti esplosivi ai bancomat: colpi a Cassano delle Murge e Foggia

BARI - Ancora una notte segnata dalla paura in Puglia, con due distinti assalti esplosivi ai danni di altrettanti sportelli bancomat. I colpi sono stati messi a segno a, dove gruppi di malviventi hanno utilizzato ordigni per tentare di impossessarsi del denaro custodito negli Atm.

Il primo episodio è avvenuto a Cassano delle Murge, dove una violenta esplosione ha colpito la sede della Banca BCC. L’ordigno utilizzato per far saltare lo sportello automatico ha provocato pesanti danni alla filiale e alle auto parcheggiate nelle vicinanze. La deflagrazione ha scaraventato detriti nell’area circostante, creando momenti di forte apprensione tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli specialisti della Scientifica, impegnati nei rilievi per raccogliere elementi utili alle indagini e ricostruire la dinamica dell’assalto. Gli investigatori stanno verificando modalità operative e possibili collegamenti con altri episodi simili avvenuti sul territorio regionale.

Poche ore dopo un secondo attacco è stato registrato nel centro di Foggia, ai danni della filiale Bper di corso Garibaldi, a pochi passi dal Comune. L’esplosione è avvenuta intorno alle 4 del mattino: secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero utilizzato una cosiddetta “marmotta”, un ordigno inserito nella fessura dello sportello bancomat per provocarne la distruzione.

Il boato è stato avvertito distintamente dai residenti della zona centrale della città. La deflagrazione ha causato danni alla struttura della banca e fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine.

Gli agenti della polizia hanno avviato le indagini, acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. Resta da chiarire se i responsabili siano riusciti a portare via il denaro contenuto nell’Atm oppure se siano stati costretti alla fuga prima di completare il colpo.

I due episodi, avvenuti nella stessa notte, riportano l’attenzione sul fenomeno degli assalti esplosivi ai bancomat in Puglia, una tecnica criminale che continua a provocare ingenti danni alle strutture bancarie e a rappresentare un rischio per la sicurezza dei cittadini. Le indagini proseguono per individuare gli autori dei due raid e verificare eventuali collegamenti tra gli episodi.