Castellana Grotte, al De Bellis l’audizione del Nucleo di Valutazione UniBa per il Corso di Laurea in Infermieristica

Si è svolta presso l’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte l’audizione del Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, nell’ambito delle attività di Assicurazione della Qualità del Corso di Laurea in Infermieristica attivo nel Polo Universitario Infermieristico dell’Istituto.

L’appuntamento ha rappresentato la tappa conclusiva del percorso di audizioni che, nel corso della settimana, ha coinvolto anche i poli formativi di Bari e Taranto, consentendo al Nucleo di Valutazione di acquisire una visione complessiva sull’andamento dei Corsi di Laurea in Infermieristica presenti sul territorio pugliese.

La verifica è stata condotta dalla coordinatrice del Nucleo di Valutazione, prof.ssa Cristiana Fioravanti, insieme alla prof.ssa Poce e al sig. Carretta, componenti del Nucleo. All’incontro hanno partecipato anche la prof.ssa Elia, delegata del Rettore ai Corsi di Studio dell’area sanitaria, la prof.ssa Pastore, componente del Presidio della Qualità di Ateneo, e il personale dell’Ufficio di supporto al Nucleo, con la responsabile Maria Pia Genchi e Damiana D’Alba.

L’audizione rientra nelle procedure previste dal sistema di qualità dell’Ateneo e si ispira ai criteri di valutazione adottati dall’ANVUR per l’accreditamento periodico dei Corsi di Studio. L’obiettivo è analizzare l’andamento del percorso formativo, valutare gli indicatori di riferimento, individuare punti di forza e aree di miglioramento, fornendo strumenti utili per la programmazione delle future azioni.

Ad accogliere la delegazione dell’Università di Bari sono stati il Direttore Generale dell’IRCCS De Bellis, dott. Michelangelo Armenise, il Direttore Sanitario dott. Emanuele Tatò, il Direttore Amministrativo dott. Emanuele Argentieri, il Direttore Scientifico prof. Gianluigi Giannelli, il Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dott. Leonardo Vincenti e il Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia dott. Antonio Pisani.

Presenti anche la coordinatrice del Polo Universitario Infermieristico, dott.ssa Marta Di Masi, i docenti del Corso di Laurea, il Gruppo di Assicurazione della Qualità, il personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti.

“Il Nucleo di Valutazione svolge un’attività attraverso la quale esamina l’andamento del Corso di Studio e dei suoi indicatori, valorizzando i punti di forza e individuando gli ambiti sui quali intervenire per favorire un ulteriore miglioramento”, ha spiegato la prof.ssa Fioravanti.

Nel corso dell’incontro, il Nucleo ha espresso particolare apprezzamento per le caratteristiche della sede di Castellana Grotte, sottolineando il valore delle strutture disponibili, delle attività di ricerca e del contesto formativo offerto dall’Istituto.

“La presenza di un Corso di Laurea in Infermieristica all’interno di un istituto di ricerca rappresenta senza dubbio un valore aggiunto”, ha evidenziato Fioravanti, rimarcando il ruolo strategico del collegamento tra formazione universitaria, ricerca scientifica e attività clinica.

La coordinatrice del Nucleo ha inoltre sottolineato come i diversi Corsi di Laurea in Infermieristica pugliesi condividano elementi comuni ma svolgano anche una funzione specifica in relazione ai bisogni dei territori: “Devono essere sostenuti nei percorsi di miglioramento e pienamente valorizzati, perché rispondono a un bisogno reale delle comunità e del sistema sanitario regionale”.

Soddisfazione anche da parte della direzione dell’IRCCS “Saverio De Bellis”. “Accogliamo ogni momento di valutazione come un’opportunità di crescita e miglioramento – ha dichiarato il direttore generale Michelangelo Armenise –. Per il De Bellis la presenza del Polo Universitario Infermieristico rappresenta una scelta strategica. Formare infermieri significa trasmettere competenze scientifiche e assistenziali, ma anche coltivare quella dimensione umana della cura che costituisce un valore aggiunto per i nostri pazienti”.

Per la coordinatrice del Polo Universitario Infermieristico, dott.ssa Marta Di Masi, l’audizione ha rappresentato “un’occasione preziosa per rileggere il lavoro svolto e individuare gli aspetti sui quali continuare a crescere”.

“In un IRCCS come il Saverio De Bellis – ha aggiunto – la formazione infermieristica si arricchisce del legame quotidiano con la ricerca e con l’attività clinica: un’integrazione fondamentale per preparare professionisti competenti, consapevoli e capaci di tradurre le evidenze scientifiche in una migliore assistenza alla persona”.

L’incontro ha confermato il ruolo del Polo Universitario Infermieristico di Castellana Grotte come punto di riferimento per la formazione sanitaria in Puglia, valorizzando il rapporto tra università, ricerca e sistema sanitario regionale.