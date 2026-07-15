Roma, il Senato celebra le eccellenze con il Premio “Oltre la Vetta”

ROMA - Si è tenuta, presso la Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” di Roma, la seconda edizione del Premio “Oltre la Vetta – Sport, Salute e Istruzione”, iniziativa promossa dall’Associazione Accademia Letteralmente, presieduta dalla Dott.ssa Francesca Corraro, su iniziativa della Senatrice Maria Nocco.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e valorizzazione delle eccellenze italiane che, attraverso il proprio impegno professionale e umano, contribuiscono quotidianamente alla costruzione di una società più inclusiva, consapevole e orientata al benessere collettivo.

Nel corso della cerimonia è stato ribadito il valore della sinergia tra sport, salute e istruzione, tre pilastri fondamentali per la crescita delle nuove generazioni e per lo sviluppo di una comunità fondata sui principi del merito, della prevenzione e della formazione.

Ad aprire i lavori è stata la Senatrice Maria Nocco, che ha sottolineato l’importanza di promuovere modelli positivi capaci di mettere le proprie competenze al servizio del bene comune. La Presidente del Premio, Dott.ssa Francesca Corraro, ha evidenziato come “andare oltre la vetta” significhi superare le tradizionali divisioni tra i diversi ambiti della società, favorendo invece un dialogo costruttivo tra istituzioni, professioni e mondo della cultura.

Particolarmente significativa la presenza delle istituzioni, con il conferimento dei riconoscimenti al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ai Sottosegretari Paola Frassinetti e Marcello Gemmato, all’On. Souad Sbai, alla Fondazione Domenico Caliendo e Patrizia Mercolino e alla Dott.ssa Eleonora Zazza, personalità che si sono distinte per il loro contributo nei settori dell’istruzione, della salute e del sociale.

La cerimonia ha inoltre reso omaggio ai numerosi professionisti premiati per il loro impegno nei campi della medicina, dell’informazione, della ricerca, dello sport e della cultura, tra cui Luis Vizzino, Danilo Merlo, Filippo Lucci, Saverio Montingelli, Stefano Pantano, Chiara Valentini, Clarissa Domenicucci, Tiziana Giardoni, Giorgio Meneschincheri, Vito D’Andrea, Krenar Gjonezeneli, Domenico Politanò, Massimo Papa, Stella Maria Castellaneta e Matteo Villanova.

L’edizione 2026 del Premio “Oltre la Vetta” si conferma così un appuntamento di alto profilo istituzionale e culturale, capace di mettere in rete competenze ed esperienze differenti, accomunate dalla volontà di generare valore per le persone e per la collettività.

La manifestazione si è conclusa con un forte messaggio di speranza e responsabilità: investire nello sport, nella salute e nell’istruzione significa investire nel futuro del Paese, promuovendo una cultura della collaborazione e del merito che possa ispirare soprattutto le giovani generazioni.

La selezione dei premiati è stata affidata al qualificato Comitato Scientifico dell’Associazione Accademia Letteralmente, composto dalla Dott.ssa Francesca Corraro, dall’Avv. Maria Rosaria Pace, dall’Avv. Daniela Bardoni, dalla Dott.ssa Cristiana Giordano e dalla Dott.ssa Daniela Leuci. Il Comitato ha individuato personalità e professionisti che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, rappresentano esempi concreti di eccellenza, impegno civile e capacità di creare valore per la collettività.