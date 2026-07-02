Salento, identificato il corpo ritrovato tra Lido Conchiglie e la Montagna Spaccata: è un 44enne di Galatina

LECCE - È stato identificato il corpo senza vita rinvenuto ieri nello specchio d’acqua tra Lido Conchiglie e la Montagna Spaccata, nel Salento. Si tratta di Andrea Marra, 44 anni, residente a Galatina.Il riconoscimento è avvenuto nella serata di ieri da parte dei familiari dell’uomo, che erano stati allertati dalle notizie diffuse dalla stampa e, non avendolo visto rientrare a casa, avevano successivamente contattato la Capitaneria di Porto per segnalare la scomparsa.Resta ora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: al momento non è ancora stato possibile stabilire se si tratti di un gesto volontario o se l’uomo possa essere scivolato accidentalmente dalla scogliera.Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le ultime ore di vita della vittima e fare piena luce sulla vicenda.