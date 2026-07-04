Sanità, la maggioranza regionale: “Case e ospedali di comunità senza personale. Dal Governo nessuna risposta”
BARI - I capigruppo della maggioranza in Consiglio regionale e di Alleanza Verdi e Sinistra replicano alle dichiarazioni di Fratelli d'Italia sul tema della sanità territoriale, sostenendo che il vero problema riguarda la carenza di personale necessario a rendere pienamente operative le nuove strutture finanziate con il Pnrr.
“In quanto a comunicazione lasciamo volentieri il primato a Fratelli d'Italia – si legge nella nota –. A noi interessano i fatti. È stato il Governo Conte II a ottenere dall'Europa quasi 200 miliardi di euro, risorse che hanno consentito di investire anche nel potenziamento della sanità territoriale”.
Secondo i gruppi di maggioranza, una volta completate le Case e gli Ospedali di Comunità, resta però irrisolta la questione degli organici.
“Queste strutture – prosegue la nota – hanno bisogno di personale dedicato. Il Governo non ha dato alcuna risposta, non solo per quanto riguarda i medici, ma anche gli infermieri, indispensabili per garantire la piena operatività dei nuovi presidi sanitari”.
Infine l'appello agli esponenti pugliesi del centrodestra: “Auspichiamo che i colleghi parlino anche con chi di dovere a Roma, per difendere gli interessi della Puglia e dell'intero Mezzogiorno, che la maggioranza nazionale continua a penalizzare”.