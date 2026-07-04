Torna il Frecciarossa Taranto-Milano/Torino via Potenza
BARI - Riprende da questa sera la circolazione del Frecciarossa Taranto-Milano/Torino via Potenza, ripristinando il collegamento ad alta velocità tra la città ionica e il Nord Italia.
Trenitalia invita i viaggiatori a consultare i propri canali di acquisto per verificare in tempo reale eventuali aggiornamenti relativi all'offerta commerciale e agli orari di viaggio.
La compagnia segnala inoltre che, nei mesi di luglio e agosto, il servizio potrebbe subire modifiche a causa di lavori programmati lungo la linea ferroviaria.