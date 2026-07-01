Sparatoria nel centro storico di Bitonto: ferito un 40enne, indagano i carabinieri

BITONTO - Nuovo episodio di violenza nel Barese a poche ore dall’omicidio di Alessandro Signorile a Carbonara. Un uomo di circa 40 anni è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta nel centro storico di Bitonto, in via Mozzicugno, nei pressi di via De Ilaris.Secondo quanto ricostruito finora, il ferito avrebbe raggiunto autonomamente l’ospedale San Paolo di Bari, dove il personale sanitario, dopo aver prestato le prime cure, ha allertato le forze dell’ordine.Sul luogo della sparatoria sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e recuperato due bossoli. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’agguato, chiarire il movente e individuare eventuali responsabili.L’episodio riaccende l’attenzione sul fronte della sicurezza nel territorio barese, già scosso nelle ultime ore dal delitto avvenuto a Carbonara.