Skechers sceglie il cuore dello shopping di Bari





BARI - Skechers, The Comfort Technology Company®, apre tre nuovi punti vendita in tre città chiave italiane: Napoli, Bari e Cagliari. Le nuove aperture consolidano ulteriormente la presenza del brand nel Paese, offrendo ai consumatori un accesso sempre più strategico, locale e capillare alle collezioni di Skechers:

- Napoli, Corso Umberto I 178

A Napoli Skechers ha inaugurato il suo primo store nel cuore del centro città: il punto vendita si sviluppa su una superficie di circa 330 metri quadrati e propone un assortimento di oltre 550 modelli, che spaziano dalle collezioni lifestyle alle linee performance, oltre a una selezione di apparel.

- Bari, Via Sparano da Bari 10

Per il nuovo store a Bari Skechers ha scelto una delle principali destinazioni dello shopping cittadino. Il negozio, con uno spazio commerciale di 170 metri quadrati, ha disponibili oltre 445 SKU tra calzature, abbigliamento e accessori, con un’ampia selezione delle collezioni più rappresentative del brand.

- Cagliari, Centro Commerciale La Corte del Sole, a Sestu (CA)

Lo store Skechers di Cagliari si estende su una superficie di circa 400 metri quadrati e propone un assortimento di quasi 450 modelli di calzature per uomo, donna e bambino, con un'ampia selezione delle collezioni lifestyle e performance del brand, oltre a una proposta di apparel.

Con le nuove aperture del 2026 Skechers supera i 50 punti vendita in Italia, tra cui un flagship store a Roma e un concept store a Milano. In Italia, i consumatori possono trovare i prodotti e le collezioni Skechers anche su Skechers.it e presso i principali retailer italiani. L'azienda conta oltre 5.300 negozi in tutto il mondo.



