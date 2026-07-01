Monopoli, weekend di controlli della Polizia Stradale: otto automobilisti positivi all’alcol, ritirate 12 patenti

MONOPOLI – Fine settimana di controlli sulle strade del territorio per la Polizia di Stato, impegnata in un’intensa attività di prevenzione e sicurezza lungo le principali arterie della provincia. La Sezione Polizia Stradale di Bari ha predisposto servizi mirati nelle località maggiormente interessate dalla movida notturna, con l’obiettivo di contrastare i comportamenti pericolosi alla guida.Nel corso delle verifiche sono stati controllati 23 veicoli e identificate complessivamente 30 persone.L’attività ha evidenziato numerose violazioni al Codice della strada. Otto conducenti sono risultati positivi all’assunzione di alcol, con un tasso alcolemico superiore al limite consentito di 0,5 grammi per litro. Oltre alle sanzioni amministrative previste, gli agenti hanno proceduto al ritiro di 12 patenti di guida.Per due automobilisti è scattata anche la denuncia all’Autorità giudiziaria, poiché il tasso alcolemico accertato superava la soglia di 1,5 grammi per litro, limite oltre il quale il reato assume rilevanza penale.Nel corso dei controlli sono state inoltre contestate diverse violazioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, con una decurtazione complessiva di 90 punti dalle patenti degli automobilisti sanzionati.La Polizia di Stato ha fatto sapere che i controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, affiancati da iniziative di prevenzione e informazione rivolte soprattutto ai più giovani, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi legati alla guida in stato di alterazione e sull’importanza del rispetto delle norme per la sicurezza stradale.