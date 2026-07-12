Sotto il cielo di Bari brilla la notte dei Modà: una sinfonia d'amore e di rock

ROSALBA PARADISO - Una marea umana. Un coro infinito che ha fatto tremare le fondamenta dell’Arena della Nuova Fiera del Levante. Lo scorso venerdì 10 luglio, Bari non è stata semplicemente la tappa di un tour, ma l’epicentro di un terremoto di pura emozione. I Modà sono tornati in Puglia con la loro "Notte dei Romantici in Estate", regalando una notte destinata a rimanere scolpita a fuoco nella memoria dei presenti.

Fin dalle prime ore del pomeriggio, sotto un sole estivo implacabile, l’entusiasmo era palpabile. File chilometriche, striscioni d’amore e cori spontanei hanno anticipato quello che si è rivelato un trionfo assoluto. Quando le luci si sono spente, il boato dei diecimila spettatori ha squarciato il cielo di Bari, dando il via a oltre due ore di magia.

A guidare la carica, un Kekko Silvestre in uno stato di grazia monumentale. Il frontman della band non ha solo cantato: ha preso il cuore di ogni singolo spettatore e lo ha fatto vibrare. La sua voce, un graffio potente e sincero, ha dominato la scena, trasudando un’onestà intellettuale ed emotiva che oggi, nel panorama musicale, è merce rarissima.

Accanto a lui, una band d’acciaio. I Modà hanno sfoderato un'anima decisamente rock, complice una sezione ritmica travolgente che ha dato nuova linfa e una potenza d’urto devastante anche alle ballate più intime.

Il concerto è stato un crescendo di picchi emotivi, ma l’apice della commozione si è toccato quando sul palco è salita l’ospite d’onore della serata: Bianca Atzei. Il duetto con Kekko sulle note di "Ti amo ma non posso dirlo" è stato un momento di un'intensità quasi insostenibile. Le loro voci si sono fuse in un abbraccio perfetto, lasciando la platea immobile, sospesa, prima di esplodere in un applauso liberatorio che è sembrato non voler finire mai.

Il finale è stato un vero e proprio delirio collettivo. I medley proposti dalla band hanno unito passato e presente in un flusso continuo di energia. Sentire l'arena di Bari cantare all'unisono, come un unico immenso organismo, i versi storici di "Tappeto di fragole", "La notte" e "Sono già solo" ha regalato pelle d'oca collettiva.

Su "Arriverà", il pubblico è letteralmente saltato all'unisono, trasformando la Fiera del Levante in un club a cielo aperto. I Modà a Bari non hanno semplicemente fatto un concerto: hanno celebrato una messa pagana dell'amore, del romanticismo e della musica suonata col cuore in mano.

Chi c'era, ha vissuto una notte eterna. Per tutti gli altri, resta il rimpianto di aver perso lo spettacolo dell'anno.