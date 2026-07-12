Violenta grandinata tra Martina Franca, Mottola e Crispiano: strade e campagne imbiancate

MARTINA FRANCA - Una breve ma intensa ondata di maltempo ha interessato nelle scorse ore alcune aree della provincia di Taranto, dove una violenta grandinata si è abbattuta tra

Il fenomeno, arrivato dopo una fase caratterizzata da temperature elevate, ha trasformato in pochi minuti il paesaggio: chicchi di grandine hanno ricoperto strade, campagne e aree verdi, creando uno scenario insolito per il periodo estivo.

La precipitazione, seppur di breve durata, ha provocato alcuni disagi alla circolazione, con possibili rallentamenti dovuti alla presenza di ghiaccio sulle carreggiate e alla ridotta visibilità durante il temporale.

L’episodio era atteso nell’ambito dell’allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale per il pomeriggio e fino alla serata, con previsione di fenomeni temporaleschi e raffiche di vento sul territorio pugliese.

Il rapido cambiamento delle condizioni meteorologiche ha segnato un brusco passaggio dal caldo intenso delle ore precedenti a un quadro tipicamente temporalesco, con rovesci improvvisi e grandinate localizzate.