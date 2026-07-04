Strage ferroviaria del 2016, Puglia istituisce la Giornata del ricordo: il 12 luglio commemorazioni ad Andria con Mattarella

BARI - La Regione Puglia ha istituito la “Giornata in ricordo delle 23 vittime dell’incidente ferroviario del 12 luglio 2016”, che sarà celebrata ogni anno il 12 luglio per mantenere viva la memoria della tragedia avvenuta sulla linea tra Andria e Corato.

Il provvedimento, avviato dalla Giunta regionale, punta a rendere permanente questa ricorrenza attraverso una futura legge regionale. L’obiettivo è duplice: onorare le vittime e rafforzare la sensibilizzazione, soprattutto tra i più giovani, sul tema della sicurezza nei trasporti, oltre a rinnovare l’impegno delle istituzioni affinché eventi simili non si ripetano.

La commemorazione del decimo anniversario ad Andria

In occasione del decimo anniversario della strage ferroviaria, la cerimonia principale si terrà ad Andria, scelta come luogo simbolico delle celebrazioni ufficiali. All’evento sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme alle autorità nazionali, regionali e ai familiari delle vittime.

La Giunta regionale ha sottolineato il valore della ricorrenza come momento di memoria collettiva e di coesione civile, definendola uno strumento per trasformare il ricordo in impegno concreto.

Le parole delle istituzioni

Il presidente della Regione ha evidenziato come la memoria rappresenti un elemento fondante della comunità: un modo per tenere unita la società e dare significato al dolore condiviso. La presenza del Capo dello Stato è stata definita un segnale di forte vicinanza istituzionale e umana alle famiglie colpite dalla tragedia.

La giornata del 12 luglio diventerà quindi un appuntamento fisso per la Puglia, dedicato al ricordo delle 23 vittime e alla riflessione sulla sicurezza ferroviaria e infrastrutturale.