Monopoli, 'Ritratti Festival': lunedì 6 luglio arriva Betty Garcés la 'voce del Pacifico colombiano' e stasera il debutto del Quartetto Indaco



Il 6 luglio a Ritratti Festival Betty Garcés, la "voce del Pacifico colombiano". Stasera il debutto del Quartetto Indaco. Il cartellone prosegue con Giovanni Sollima (13 luglio), Tosca (19 luglio), gli incontri di Ritratti Talk, Breakfast with Bach, Ritratti Kids e gli eventi diffusi nel centro storico di Monopoli.





Prosegue nel segno della grande musica la XXII edizione di Ritratti Festival “Play Love. Tutto l'amore che si può suonare”. Dopo il debutto del Quartetto Indaco, una delle più brillanti formazioni cameristiche della nuova generazione italiana di riferimento sulla scena internazionale, in programma stasera (4 luglio) in esclusiva per la Puglia al Chiostro di Palazzo San Martino (ore 21), lunedì 6 luglio il festival accoglie, sempre al Chiostro (ore 21) una delle voci più carismatiche e travolgenti della scena lirica contemporanea: il soprano colombiano Betty Garcés, definita dalla stampa la "voce del Pacifico colombiano".





Prima cantante lirica afrocolombiana ad aver costruito una carriera di successo internazionale, Betty Garcés, originaria di Buenaventura, ha già calcato palcoscenici dei cinque continenti, dal Parco della Musica di Roma al Teatro Real di Madrid, dalla Gulbenkian Hall di Lisbona alla Prince Mahidol Hall di Bangkok, fal Teatro Colón di Bogotá, solo per citarne alcuni. Testimonial di Opera for Peace e inserita da Forbes tra i Creative 100, è oggi considerata una delle interpreti più originali ed interessanti, in grado di proporre programmi inediti che uniscono la sua passione per la musica vocale da camera in tedesco, francese, inglese, italiano, spagnolo, con la forza di ritmi provenienti dalla straordinaria tradizione del folklore latino-americano.





A Monopoli "Poemi nella notte" sarà un intenso viaggio musicale costruito in residenza insieme al Quartetto Indaco, al violinista Lorenzo Rovati ed alla pianista americana Stephanie Gurga. In programma, pagine di straordinaria bellezza di Ernest Chausson, Alban Berg, Gustav Mahler, Heitor Villa-Lobos, Jaime León, in un percorso dedicato al racconto delle infinite sfumature della notte e dell'amore.





La XII edizione di Ritratti Festival proseguirà Domenica 13 luglio a Lama Sottile, presso il Camping Santo Stefano: qui, nell'oasi naturale a due passi dal mare, il violoncellista Giovanni Sollima, in esclusiva per la Puglia, sarà protagonista insieme alla pianista Carlotta Maestrini del recital "Mirrors", in un programma che spazia da Beethoven, ai Led Zeppelin, alle composizioni dello stesso Sollima.





Gran finale domenica 19 luglio al tramonto, sempre a Lama Sottile, con Tizia Donati, in arte Tosca, che presenterà il suo nuovo progetto discografico "Feminae" in una conversazione-concerto con Paola Natalicchio, impreziosita da un inedito omaggio alla cantante monopolitana Franca Raimondi, nel settantesimo anniversario della sua vittoria al Festival di Sanremo.





Accanto ai concerti, Ritratti continua a proporre un ricco programma di appuntamenti che intrecciano musica, riflessione e partecipazione. Torna Ritratti Talk – Trovare il Tempo, ciclo di incontri “intorno alla musica”, a ingresso libero, dedicati ai temi più diversi: l'8 luglio alla Biblioteca Rendella si parlerà di "Dirty Pleasure: il corpo nell'ispirazione musicale", mentre il 17 luglio, all'Innesto Bistrot, spazio a "L'erotismo e il divino" con Fabio Macaluso e Caterina Varzi.





Prosegue anche il calendario di Breakfast with Bach, le colazioni musicali in compagnia dei Solisti del Festival, per iniziare la giornata con brevi performance gratuite in programma il 5 ed il 14 luglio presso Innesto Bistrot, Chiasso del Cristo. Dal 10 al 12 luglio, invece la Biblioteca Rendella accoglierà il laboratorio di Ritratti Kids- Play! quest’anno dedicato ai bambini dai sei anni in su: musica, danza e action painting, per giornate di gioco ed improvvisazione che daranno vita ad una performance finale il 12 luglio alle ore 19, guidata dal sassofonista Francesco Massaro e dalla danzatrice e coreografa Flavia Simone. Ancora aperte le iscrizioni sul sito del Festival e via mail: kids@ritrattifestival.it





Ritratti è realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Promozione, Fondazione Puglia e Comune di Monopoli - assessorato alla Cultura, patrocinio della Città Metropolitana di Bari e con l’Alto patrocinio del Parlamento europeo. Si avvale della collaborazione attiva di una rete di partner importanti che includono Aeroporti di Puglia, Ferrotramviaria mobility partner, Torrevento Wines, Teatro Radar/Teatri di Bari, Misericordia Monopoli, la Tornanza, Talentitalia, Spazio Origine, Name network for arts music and events, ed è reso possibile grazie al programma governativo Art Bonus, per i nuovi mecenati, tra i quali si ringraziano Hellogroup, Puglia Real Estate Management, Impianto Unico, Sime, Fratelli Gentile, Masseria Galleppa, Farmacia San Francesco da Paola, Ance Puglia, BCC Alberobello, Sammichele, Monopoli. Il Festival gode della media partnership di Rai Radio 3.





INFO

Biglietti disponibili su www.ritrattifestival.it , nel circuito Vivaticket

Prevendita a Monopoli:

Puglia Info Point, Piazza Garibaldi (tutti i giorni 10.00 – 20.00)

Info Point Ritratti Festival, Chiesa di Sant’Angelo in Borgo (fino al 12 luglio)

Tel. +393802184508