Bari in Jazz 2026, presentata la XXIII edizione: dal 10 luglio musica e territori protagonisti

BARI - È stata presentata la XXIII edizione del Festival Metropolitano Bari in Jazz, in programma dall’11 luglio al 26 settembre 2026, con un’anteprima prevista il 10 luglio. Alla conferenza ha partecipato la consigliera Maria La Ghezza, che ha portato il saluto istituzionale del presidente Antonio Decaro.

Il festival conferma anche quest’anno la sua vocazione itinerante, attraversando numerosi comuni della città metropolitana di Bari e della Puglia, da Molfetta a Locorotondo, passando per Bari, Mola di Bari, Putignano, Selva di Fasano, Gravina in Puglia e Monopoli. L’obiettivo è quello di trasformare piazze, periferie e luoghi non convenzionali in palcoscenici a cielo aperto, con un programma che unisce artisti internazionali, scena nazionale e musicisti pugliesi.

Cultura, territori e sviluppo

Nel corso del suo intervento, La Ghezza ha sottolineato il valore del festival come strumento di crescita culturale ed economica, evidenziando il ruolo delle politiche regionali di sostegno all’industria creativa. In particolare, ha richiamato l’attività di promozione musicale portata avanti attraverso Puglia Sounds, considerata un elemento centrale nello sviluppo del settore in regione.

Il festival, organizzato dall’associazione culturale Abusuan, viene descritto come un progetto che mette in relazione tradizione, contaminazione e sperimentazione, coinvolgendo non solo artisti e pubblico, ma anche tecnici, volontari e amministrazioni locali.

Un festival diffuso sul territorio

Bari in Jazz si conferma quindi una manifestazione diffusa, con un calendario esteso per quasi tre mesi e una rete di eventi che mira a valorizzare il patrimonio urbano e paesaggistico pugliese attraverso la musica dal vivo.

Secondo la consigliera, l’iniziativa rappresenta un modello di sviluppo culturale capace di coniugare identità territoriale e apertura internazionale, rafforzando il ruolo della Puglia come hub creativo nel panorama musicale italiano ed europeo.