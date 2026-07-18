Tenta di aggredire una guardia giurata con una mazza da baseball all’ospedale Perrino: denunciato 52enne

BRINDISI - Un 52enne è stato denunciato dalla polizia per aver tentato di aggredire una guardia giurata in servizio all’ingresso dell’ospedale “Perrino” di Brindisi.Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo sarebbe arrivato con la propria auto fino a pochi metri dall’ingresso principale della struttura sanitaria, pretendendo di accedere attraverso quel varco. Il vigilante gli avrebbe indicato di utilizzare un secondo accesso, quello previsto per l’ingresso in determinate circostanze, ma il 52enne avrebbe reagito in modo aggressivo.Dalle informazioni raccolte, l’uomo avrebbe prima rivolto minacce alla guardia giurata e poi avrebbe estratto dall’abitacolo una mazza da baseball, tentando di colpire il sorvegliante. La situazione è stata successivamente riportata alla calma e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia.Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e valutare le responsabilità dell’uomo, che dovrà rispondere delle accuse contestate.