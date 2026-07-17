Il Rooftop Bar di Vista Ostuni è il nuovo place to be dell'estate italiana



Cocktail d'autore, musica al tramonto e una vista che abbraccia la Città Bianca, la Piana degli Ulivi e il mare: Vista Ostuni firma una nuova idea di aperitivo, dove la Puglia si racconta attraverso gusto, design e convivialità.





OSTUNI (BR) - C'è un nuovo indirizzo destinato a diventare il punto di riferimento dell'estate pugliese. È il Rooftop Bar di Vista Ostuni, la terrazza panoramica del cinque stelle lusso parte di The Leading Hotels of the World, dove ogni sera il tramonto diventa il preludio a un'esperienza che unisce musica, mixology e cucina, sospesa tra il bianco della città, il verde argenteo degli ulivi secolari e l'azzurro dell'Adriatico.





Più di un rooftop, un luogo da vivere. Dall'ora dell'aperitivo fino a sera inoltrata, la terrazza di Vista Ostuni accoglie ospiti dell'hotel e visitatori esterni in un'atmosfera rilassata ma sofisticata, dove il paesaggio diventa parte integrante dell'esperienza. Dal martedì alla domenica, dalle 18.00 alle 21.30, i DJ set accompagnano il calare del sole con una selezione musicale elegante e contemporanea, trasformando ogni aperitivo in uno dei momenti più attesi della giornata.





L'estate è scandita da un calendario di appuntamenti speciali che animano il rooftop con atmosfere sempre diverse: dalla serata La Dolce Vita (22 luglio), alla suggestiva White Night (7 agosto), fino alla Candle Night (11 settembre), che chiuderà la stagione in un'atmosfera intima illuminata dalla sola luce delle candele. Eventi pensati per raccontare un modo di vivere l'estate fatto di convivialità, musica e bellezza.





La proposta beverage interpreta la Puglia con creatività e leggerezza. La cocktail list racconta il territorio attraverso ingredienti iconici e tecniche contemporanee: il Friggitello Tonic, con gin infuso al peperone friggitello; il Vista Ostuni Negroni, che impreziosisce il grande classico italiano con il carattere del Primitivo; e Olive Silk, la novità della stagione, che trasforma l'olio extravergine d'oliva in un ingrediente sorprendente della mixology. Ad accompagnare le serate a tema, una selezione di cocktail signature creati appositamente per ogni evento.





Il viaggio continua al Bianca Bistrot, dove la cucina racconta la Puglia attraverso ingredienti, ricette e prodotti identitari reinterpretati con uno sguardo contemporaneo. La novità della stagione è il Percorso Degustazione Pugliese, un itinerario gastronomico che attraversa sapori autentici e produzioni locali, valorizzando presìdi Slow Food come il Carciofo Brindisino e la Melanzana Violetta di Ostuni, insieme alle eccellenze dei piccoli produttori del territorio.





«Credo in una cucina che racconta la Puglia attraverso i suoi ingredienti, la sua stagionalità e la sua terra», racconta Giuseppe Aresta, Executive Chef di Vista Ostuni. «Ogni piatto nasce dal dialogo con il paesaggio che ci circonda e dalla volontà di valorizzare ciò che rende questa terra unica. Stiamo inoltre lavorando alla realizzazione di un orto all'interno della struttura, un progetto che ci permetterà di essere ancora più vicini alla nostra idea di cucina locale e sostenibile.»





Tra musica, tramonti, cocktail d'autore e cucina territoriale, il Rooftop Bar di Vista Ostuni si afferma così come uno dei nuovi luoghi simbolo dell'estate italiana: un punto d'incontro dove l'eleganza dell'ospitalità incontra l'autenticità della Puglia, trasformando ogni sera in un'esperienza da ricordare.



