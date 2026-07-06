Tiziano Ferro a Bari: l'8 luglio lo show al San Nicola. Orari, scaletta e attese del concerto
|ph_A. Bianchera
BARI – Penultimo appuntamento della tournée negli stadi per Tiziano Ferro, che mercoledì 8 luglio sarà in concerto allo stadio San Nicola di Bari, nell’ambito del tour che sta attraversando l’Italia con grande successo.
Lo spettacolo, secondo quanto indicato da Ticketone, inizierà alle ore 21:15. Si tratta di una delle tappe più attese del tour estivo del cantautore di Latina, che torna sul palco con un repertorio che attraversa oltre vent’anni di carriera.
Attesa per la scaletta: i grandi successi di Ferro
Non è stata diffusa una scaletta ufficiale per la data di Bari, ma è verosimile che il concerto riprenda l’impianto dello show proposto nelle precedenti tappe del tour.
Nel live di Milano, ad esempio, Tiziano Ferro ha alternato brani storici e pezzi più recenti, in un percorso che racconta la sua evoluzione artistica:
- Xdono
- Sere nere
- Ti scatterò una foto
- Non me lo so spiegare
- Imbranato
- Alla mia età
- Il regalo più grande
- La differenza tra me e te
- L’amore è una cosa semplice
- Indietro
- Il conforto
- Rosso relativo
- La fine
- Destinazione mare
Un tour tra emozione e grandi numeri
Il tour negli stadi conferma il forte legame tra Tiziano Ferro e il pubblico italiano, con concerti caratterizzati da una produzione scenica imponente e una scaletta costruita come un vero viaggio nella sua carriera.
Dopo Bari, la tournée si avvierà alla conclusione, segnando la fine di una delle serie di concerti più attese dell’estate musicale 2026.