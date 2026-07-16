Tragedia a Bari, anziana muore dopo una caduta dall’ottavo piano

BARI - Tragedia a Bari, nel quartiere Poggiofranco, dove un’anziana donna ha perso la vita dopo essere precipitata dall’ottavo piano di un edificio.L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenute due equipe del 118. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori, per la donna non è stato possibile fare nulla: il decesso è stato constatato sul luogo della tragedia.Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Scientifica e due volanti della Questura di Bari, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause della caduta. Al momento non vengono escluse ipotesi e gli accertamenti sono in corso.