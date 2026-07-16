Fara Film Festival, arriva Kim Rossi Stuart: tre giorni di cinema nel borgo medievale della Sabina





Ad aprire la manifestazione, venerdì 17 luglio, sarà il tradizionale taglio del nastro con le istituzioni locali. Nel corso della giornata, accanto alle proiezioni dei cortometraggi in concorso e fuori concorso ospitate a Palazzo Martini, alcuni attori, doppiatori e content creator prenderanno parte a un tour cine-turistico del borgo coordinato da Petra Scognamiglio e dall’Ufficio Turistico Comunale. Tra i partecipanti figurano Riccardo Suarez, Giulia Francescetti e Triplovers.

In Piazza Duomo la content creator Giulia Latini, conosciuta sui social come Bionditudo, presenterà il libro Degustazione sentimentale (Sperling & Kupfer), seguito da una degustazione dell’azienda vinicola laziale Federici. La sera il red carpet di Piazza Garibaldi accoglierà l’attrice e cantante Aurora Venosa, protagonista della serie Rai La Preside, e Valeria Solarino, che riceverà un premio speciale per il suo percorso artistico, distintasi per l’eleganza delle sue interpretazioni e per la capacità di dare profondità e autenticità a personaggi sempre diversi. A chiudere la serata sarà la proiezione a sorpresa di un classico con Bud Spencer e Terence Hill, nell’ambito dell’omaggio dedicato all’indimenticabile coppia del cinema italiano.

Sabato 18 luglio il festival proporrà un percorso dedicato anche alle eccellenze del territorio con degustazioni di olio Sabina DOP, vini e prodotti tipici curate da S’Abbina Bene e Coldiretti. Dalle 20 Piazza Garibaldi ospiterà il concerto della Banda Musicale della Marina Militare, impegnata in un viaggio tra alcune delle più celebri colonne sonore della storia del cinema. Ospiti della serata saranno il cantante Moyoi e l’attrice Daniela Scattolin, prima interprete afrodiscendente italiana a conquistare ruoli da protagonista nelle serie Zero di Netflix e The Iris Affair di Sky, recentemente vista anche nella fiction Rai Buonvino. Seguirà la proiezione del film Prendiamoci una pausa di Christian Marazziti, alla presenza del regista e di Alessandro Haber, che riceverà un premio speciale alla carriera. Eventied elenchi

La giornata conclusiva di domenica 19 luglio si aprirà con un confronto tra direttori di festival cinematografici italiani dedicato allo stato della produzione, della distribuzione e della promozione del cinema nel nostro Paese. In serata il red carpet sarà riservato all’ospite d’onore Kim Rossi Stuart, tra gli interpreti più autorevoli del cinema italiano contemporaneo con oltre tre decenni di carriera come attore, regista e sceneggiatore di straordinaria sensibilità, capace di coniugare successo di pubblico, rigore artistico e costante ricerca espressiva, che riceverà il Premio Speciale della Provincia di Rieti. Seguiranno le premiazioni del concorso, il saluto di Gabriele Cirilli, la performance dei Miami Wet e il concerto conclusivo del cantautore romano Piji, che presenterà dal vivo i brani del nuovo album.

Negli anni il festival si è affermato come uno degli appuntamenti più interessanti dell’estate cinematografica italiana, capace di coniugare la promozione dei giovani autori con la presenza di grandi protagonisti dello spettacolo.

«Il festival in questi anni è cresciuto e si è distinto a livello nazionale per la qualità delle opere selezionate e per gli ospiti che ogni anno decidono di venire a trovarci, come Kim Rossi Stuart, partecipando a un evento che promuove il territorio e attrae pubblico e turisti da tutta Italia. Un vanto per la Regione Lazio e per la provincia di Rieti», dichiara il presidente del festival Riccardo Martini.

Per il direttore artistico Daniele Urciuolo, il Fara Film Festival continua a guardare contemporaneamente al futuro e alla memoria del grande schermo: «Il Fara Film Festival offre uno sguardo verso il futuro con i giovani autori e le nuove tecnologie, senza dimenticare il passato e i valori che hanno reso grande il cinema italiano nel mondo, in particolare la commedia. Il 17 luglio, infatti, renderemo omaggio a un gigante del cinema popolare come Bud Spencer, a dieci anni dalla sua scomparsa».

Nel corso della manifestazione saranno proiettati anche numerosi cortometraggi fuori concorso, tra i quali si segnalano: Di primo pelo di Domenico Cicerone (17 luglio), Dieci e venticinque di Adelmo Togliani (18 luglio), Nowhere di Andrea Arcangeli e Un’esperienza in più di Alessandro Guida (19 luglio), quest’ultimo realizzato nell’ambito della campagna nazionale di Takeda Italia dedicata ai pazienti con tumore metastatico del colon-retto e destinatario di un premio speciale per l’impegno sociale.

Le opere in concorso saranno valutate da due giurie di qualità. La sezione italiana sarà composta da Maddalena Mayneri, Liliana Fiorelli, Claudia Verna, Yozo Tokuda ed Emanuele Rauco, mentre quella internazionale vedrà protagonisti Vittorio Base, Adele Budina, Mariangela Sansone, Flora Contrafatto e Alessandro Guida. Tra le novità dell’edizione 2026 anche la partnership con NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, che rafforza il dialogo del festival con il mondo della formazione.

A condurre le tre serate saranno lo speaker di RDS Renzo Di Falco e l’attrice e doppiatrice Martina Menichini, mentre la sezione dedicata ai cortometraggi sarà affidata alla giovane attrice Marta Di Deo, con un intervento inaugurale di Cristina De Felici.

Accanto agli appuntamenti cinematografici, il pubblico potrà vivere anche l’atmosfera conviviale del festival grazie alle tradizionali cene di gala curate da Martini Eventi per gli ospiti e agli stand enogastronomici allestiti in Piazza Garibaldi, dedicati alle eccellenze del territorio sabino.

Il Fara Film Festival è prodotto da Martini Eventi, in collaborazione con Alfiere Productions, sotto la direzione artistica del produttore Daniele Urciuolo, con il sostegno della Regione Lazio, della Provincia di Rieti e del Comune di Fara in Sabina.