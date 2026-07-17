Tragedia a Castellana Grotte: turista svizzero muore per un malore davanti alle Grotte

CASTELLANA GROTTE - Tragedia nel pomeriggio a Castellana Grotte, rinomata località turistica della provincia di Bari. Un turista di 49 anni, originario della Svizzera, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in piazzale Anelli, a pochi metri dall’ingresso delle celebri Grotte.L’episodio si è verificato intorno alle 13. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era in vacanza con la famiglia e aveva programmato una visita al complesso carsico. Poco prima di accedere alle Grotte, però, si è sentito male e si è accasciato.Immediata la richiesta di soccorso: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia Locale di Castellana Grotte. Nonostante i tentativi di rianimazione e l’intervento tempestivo dei sanitari, per il 49enne non c’è stato nulla da fare.L’episodio riaccende l’attenzione sui malori improvvisi registrati in questi giorni caratterizzati da temperature elevate in Puglia. Nei giorni scorsi un’altra tragedia si era verificata a Bari, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, dove una donna di 79 anni è deceduta dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno.Anche in quel caso i soccorsi erano stati immediati: i bagnini della spiaggia avevano utilizzato il defibrillatore in attesa dell’arrivo dell’automedica e dell’ambulanza del 118, ma ogni tentativo di salvarle la vita si era rivelato inutile.