Grave incidente tra Mola di Bari e Noicattaro: moto spezzata in due, tre feriti

MOLA DI BARI - Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada che collega Mola di Bari e Noicattaro. Per cause ancora in corso di accertamento, una moto è rimasta coinvolta in un violentissimo impatto che ha provocato il completo danneggiamento del mezzo, arrivato a spezzarsi in due.Sul luogo dell’incidente sono rimasti numerosi detriti sparsi sull’asfalto, elemento che testimonia la forte intensità dello schianto. Immediato l’intervento dei soccorritori: diverse ambulanze del 118 hanno raggiunto l’area per prestare assistenza alle persone coinvolte.Secondo le prime informazioni disponibili, il bilancio sarebbe di tre feriti. Uno di loro, a causa della gravità delle condizioni riportate, sarebbe stato trasferito in ospedale in codice rosso.Per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva messa in sicurezza della carreggiata, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nella ricostruzione della dinamica dell’incidente e nell’accertamento delle eventuali responsabilità.