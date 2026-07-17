Grave incidente tra Mola di Bari e Noicattaro: moto spezzata in due, tre feriti
Sul luogo dell’incidente sono rimasti numerosi detriti sparsi sull’asfalto, elemento che testimonia la forte intensità dello schianto. Immediato l’intervento dei soccorritori: diverse ambulanze del 118 hanno raggiunto l’area per prestare assistenza alle persone coinvolte.
Secondo le prime informazioni disponibili, il bilancio sarebbe di tre feriti. Uno di loro, a causa della gravità delle condizioni riportate, sarebbe stato trasferito in ospedale in codice rosso.
Per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva messa in sicurezza della carreggiata, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nella ricostruzione della dinamica dell’incidente e nell’accertamento delle eventuali responsabilità.
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