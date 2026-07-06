Tragico incidente sulla SP45 bis: muore motociclista alle porte di San Giovanni Rotondo

SAN GIOVANNI ROTONDO - Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 45 bis che collega San Giovanni Rotondo alla Strada Statale 89 Garganica, in direzione Manfredonia e Foggia. Un motociclista ha perso la vita dopo essere uscito di strada per cause ancora in corso di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso il controllo della moto, venendo sbalzato dalla sella. L'impatto si è rivelato fatale e il centauro è morto sul colpo, prima dell'arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, una volta raggiunto il luogo dell'incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Gli accertamenti sono affidati agli agenti della Polizia Locale di San Giovanni Rotondo, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertarne le cause.

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.