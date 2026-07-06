Trani, torna “Degustazione Casual” per il decimo anniversario

TRANI - A Trani torna lunedì 20 luglio 2026, evento enogastronomico ospitato presso “Il Vecchio e il Mare”, nello scenario del molo Sant’Antuono fino all’area del faro.

L’edizione segna il decimo anniversario della manifestazione, nata nel 2015 da un’idea di Food & More e degli organizzatori del locale tranese.

L’evento si conferma tra i principali appuntamenti del Sud Italia dedicati al vino e alla cucina, con oltre 200 etichette tra vini italiani ed esteri, circa 50 stand e 15 chef coinvolti.

Tra le novità di quest’anno c’è la presenza per la prima volta di uno chef internazionale ospite, Giovanni Scaraggi, che porterà una proposta gastronomica dalla Grecia.

Il format mantiene la sua impostazione informale ma professionale, con degustazioni guidate anche da sommelier e un forte focus sulla presenza di vini stranieri, considerata tra le più ampie del Sud Italia.

In dieci anni l’evento ha registrato circa 10.000 presenze complessive, oltre 1.000 operatori del settore e più di 2.000 etichette passate dai banchi di degustazione, consolidandosi come appuntamento di riferimento per appassionati e addetti ai lavori.

L’iniziativa è organizzata da Food & More e Alegra Group.