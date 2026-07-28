Via Argiro, domani riapre al traffico l’incrocio con via Calefati

BARI - Terminati i lavori di rifacimento dell’asfalto e dell’attraversamento pedonale. Scaramuzzi: «Passo dopo passo riapriremo tutte le intersezioni»Domani riaprirà al transito delle auto l’incrocio tra via Argiro e via Calefati, a Bari. La riapertura arriva al termine dell’intervento di rifacimento dell’asfalto e di riqualificazione dell’attraversamento pedonale, nell’ambito dei lavori di restyling di via Argiro.A rendere noto lo stato di avanzamento dell’intervento è l’assessore comunale alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, che ha effettuato un sopralluogo sul posto. Il nuovo attraversamento pedonale è stato realizzato con il posizionamento in quota delle nuove basole, con l’obiettivo di eliminare i dislivelli esistenti e garantire maggiore continuità e accessibilità ai percorsi pedonali.Con la riapertura, sarà nuovamente percorribile dalle auto il tratto di via Calefati compreso tra via Melo e via Roberto da Bari. I lavori proseguiranno esclusivamente sui marciapiedi di via Calefati e sull’intersezione con via Putignani.Il progetto di riqualificazione di via Argiro interessa complessivamente circa 14mila metri quadrati e punta a trasformare la strada in una moderna rambla urbana, più accessibile, vivibile e verde. Il piano prevede anche il rifacimento delle intersezioni stradali e il restyling complessivo degli incroci con via Calefati e via Putignani.Le principali lavorazioni sugli isolati pedonali sono ormai concentrate nell’ultimo tratto, compreso tra via Putignani e via Principe Amedeo, che dovrebbe essere completato nel mese di agosto. Gli altri isolati sono già stati ultimati e sono fruibili dai pedoni.Proseguono inoltre gli interventi sulle intersezioni di via Calefati e via Putignani, nelle porzioni comprese tra via Argiro e via Andrea da Bari, dove sono in fase di realizzazione i nuovi marciapiedi con basole calcaree bianche e la nuova pavimentazione stradale. Successivamente è prevista la piantumazione di alberature di oleandro dal fiore bianco doppio.Il progetto prevede anche il rifacimento di tutti gli attraversamenti pedonali in corrispondenza delle diverse traverse di via Argiro. Sono già stati completati quelli di via Abate Gimma e via Calefati, mentre sono in corso gli interventi in via Dante, via Putignani e via Piccinni. I lavori proseguiranno gradualmente nel corso del prossimo mese, per arrivare infine all’attraversamento di via Principe Amedeo.«Via Argiro pedonale si può già ammirare nella sua veste definitiva, con le nuove pavimentazioni e alberature – ha spiegato l’assessore Domenico Scaramuzzi – mentre proseguono in queste settimane estive le lavorazioni sulle diverse intersezioni stradali. Oggi ho avuto modo di verificare il completamento dell’intervento all’incrocio con via Calefati, che riaprirà completamente al traffico domani, dopo la posa dell’asfalto definitivo».«E così, passo dopo passo, riapriremo tutte le intersezioni, a partire da via Dante nella prima settimana di agosto. Come promesso, ce la stiamo mettendo tutta, cercando di impegnare i mesi estivi per completare le ultime operazioni e preparare via Argiro a vivere la ripresa dopo le ferie in tutta la sua bellezza e comodità», ha concluso Scaramuzzi.