VIAGGIO chiude la prima edizione a Bisceglie: Nicola Conte protagonista del gran finale con Gigi Testa, Nico Lahs, Bassolino e Sara Mautone

BISCEGLIE - Due appuntamenti speciali per salutare la prima edizione di, la rassegna dedicata alla cultura del club, alla ricerca musicale e all’ascolto in vinile ideata e diretta artisticamente dainsieme all’imprenditore

Il progetto, ospitato al Conchiglia Beach Club di Bisceglie, chiude il suo primo percorso estivo con due serate che riuniscono alcuni dei protagonisti più interessanti della scena musicale contemporanea. Gli appuntamenti sono in programma venerdì 18 luglio e venerdì 25 luglio, con ingresso libero.

Nata dall’eredità culturale del Fez di Bari e ispirata ai moderni Listening Place internazionali, VIAGGIO ha proposto una nuova idea di clubbing, più attenta alla qualità della selezione musicale, al valore dell’ascolto e alla dimensione collettiva dell’esperienza.

Il primo appuntamento del gran finale, venerdì 18 luglio, vedrà sul palco una formazione speciale composta da Nicola Conte, Claudio, Gigi Testa e Nico Lahs. Un incontro tra artisti legati dalla passione per il vinile e da una ricerca sonora che attraversa jazz, house, afro, broken beat e world music, in un dialogo musicale pensato per unire ascolto e pista da ballo.

Venerdì 25 luglio, per la chiusura della stagione, sarà invece la volta di Nicola Conte, Bassolino e Sara Mautone. Tre percorsi differenti accomunati da una forte sensibilità nella selezione musicale: dalle contaminazioni jazz e afro di Conte alla nuova scena napoletana rappresentata da Bassolino, fino alle esplorazioni in vinile di Sara Mautone, capaci di muoversi tra epoche e territori diversi.

Le due serate racchiudono la filosofia di VIAGGIO: restituire al dj set il ruolo di racconto musicale, ricerca e relazione, riportando al centro il pubblico e il piacere della scoperta attraverso la musica.

«Abbiamo voluto costruire un luogo dove la musica potesse tornare a essere esperienza condivisa – è il senso del progetto – attraverso il vinile, la selezione e una proposta artistica capace di dialogare con le scene internazionali».

Con il patrocinio del Comune di Bisceglie, la rassegna conferma anche la volontà di rafforzare il ruolo della Puglia come territorio di riferimento per una cultura musicale aperta alla sperimentazione e al confronto internazionale.

Il programma del gran finale:

Venerdì 18 luglio

Nicola Conte • Claudio • Gigi Testa • Nico Lahs

Venerdì 25 luglio

Nicola Conte • Bassolino • Sara Mautone

Gli appuntamenti si terranno al Conchiglia Beach Club di Bisceglie. L’ingresso è libero, con prenotazione consigliata.

Ho impostato il testo in forma di articolo giornalistico, con taglio culturale e locale.