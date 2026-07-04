Wimbledon, Medvedev fuori a sorpresa. Djokovic e Paolini avanti nel torneo
FRANCESCO LOIACONO - Giornata ricca di emozioni a Wimbledon, dove non sono mancate le sorprese. Nel tabellone maschile esce di scena Daniil Medvedev, sconfitto al terzo turno dal tedesco Jan-Lennard Struff, che si impone in tre set con il punteggio di 7-6, 7-6, 7-5.
Prosegue invece il cammino di Novak Djokovic, che supera il francese Arthur Rinderknech per 7-5, 6-4, 1-6, 7-6, conquistando l'accesso agli ottavi di finale. Avanza anche il russo Roman Safiullin, vincitore con un netto 6-3, 6-3, 6-3 sul brasiliano João Fonseca.
Nel tabellone femminile sorride Jasmine Paolini, che supera la svizzera Viktorija Golubic con il punteggio di 7-6, 6-4 e conquista il pass per il terzo turno.
Tra gli altri risultati, la rumena Sorana Cîrstea ha battuto l'australiana Kimberly Birrell per 6-3, 6-4, mentre la belga Elise Mertens ha rimontato la russa Marija Timofeeva, imponendosi 2-6, 6-3, 6-0.
Successo sofferto anche per la greca Maria Sakkari, che ha superato l'uzbeka Kamilla Rakhimova al termine di una sfida combattuta, chiusa sul 6-3, 0-6, 7-6.
L'americana Amanda Anisimova ha avuto la meglio sulla connazionale Sofia Kenin con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-6, mentre la polacca Iga Świątek ha conquistato il terzo turno grazie alla vittoria per 6-1, 6-3 sulla ceca Karolína Plíšková.