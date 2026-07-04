Wimbledon, Medvedev fuori a sorpresa. Djokovic e Paolini avanti nel torneo

FRANCESCO LOIACONO - Giornata ricca di emozioni a, dove non sono mancate le sorprese. Nel tabellone maschile esce di scena, sconfitto al terzo turno dal tedesco, che si impone in tre set con il punteggio di

Prosegue invece il cammino di Novak Djokovic, che supera il francese Arthur Rinderknech per 7-5, 6-4, 1-6, 7-6, conquistando l'accesso agli ottavi di finale. Avanza anche il russo Roman Safiullin, vincitore con un netto 6-3, 6-3, 6-3 sul brasiliano João Fonseca.

Nel tabellone femminile sorride Jasmine Paolini, che supera la svizzera Viktorija Golubic con il punteggio di 7-6, 6-4 e conquista il pass per il terzo turno.

Tra gli altri risultati, la rumena Sorana Cîrstea ha battuto l'australiana Kimberly Birrell per 6-3, 6-4, mentre la belga Elise Mertens ha rimontato la russa Marija Timofeeva, imponendosi 2-6, 6-3, 6-0.

Successo sofferto anche per la greca Maria Sakkari, che ha superato l'uzbeka Kamilla Rakhimova al termine di una sfida combattuta, chiusa sul 6-3, 0-6, 7-6.

L'americana Amanda Anisimova ha avuto la meglio sulla connazionale Sofia Kenin con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-6, mentre la polacca Iga Świątek ha conquistato il terzo turno grazie alla vittoria per 6-1, 6-3 sulla ceca Karolína Plíšková.