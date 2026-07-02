Volotea rilancia su Bari: estate 2026 con 14 rotte, +30% di posti e focus sulla Grecia

BARI – Volotea inaugura la stagione estiva 2026 a Bari riaprendo la propria base operativa e rafforzando l’offerta di collegamenti internazionali. La compagnia aerea punta a sostenere la crescita dei flussi turistici, sia in uscita sia in ingresso, mettendo a disposizione circa 242mila posti, il 30% in più rispetto all’estate 2025.Lo scalo barese si conferma uno dei principali hub italiani della compagnia, che oggi rappresenta la seconda compagnia aerea per numero di destinazioni servite dall’aeroporto del capoluogo pugliese.Per la stagione estiva saranno operativi 14 collegamenti verso cinque Paesi. Protagonista dell’offerta è la Grecia, con otto destinazioni raggiungibili direttamente da Bari: Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini e Zante. Il network comprende inoltre Olbia, Spalato, Bilbao e tre destinazioni francesi: Bordeaux, Lione e Lille, quest’ultima novità dell’estate 2026. A completare l’offerta regionale si aggiunge il collegamento Brindisi-Nantes, operativo per tutta la stagione.Secondo il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, la riapertura della base rappresenta un risultato significativo per l’intera rete aeroportuale pugliese e testimonia la fiducia che Volotea continua a riporre nella regione. Vasile ha evidenziato come l’ampliamento dei collegamenti favorisca sia la mobilità dei cittadini pugliesi sia la crescita del turismo internazionale, considerato un fattore strategico per lo sviluppo economico del territorio.Sulla stessa linea Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, che ha ribadito il ruolo strategico di Bari all’interno del network della compagnia. «Per l’estate 2026 – ha spiegato – proponiamo un’offerta ancora più ampia, con 14 collegamenti verso cinque Paesi e una crescita del 30% dei posti disponibili. L’obiettivo è offrire ai passeggeri pugliesi collegamenti sempre più comodi verso le principali destinazioni del Mediterraneo e, allo stesso tempo, incrementare l’arrivo di visitatori europei in Puglia, contribuendo allo sviluppo del turismo e dell’economia locale».I numeri confermano la crescita della presenza della compagnia sul territorio. Dall’apertura della base estiva, avvenuta nel luglio 2024, Volotea ha trasportato quasi 400mila passeggeri da e per Bari. Complessivamente, dall’avvio delle operazioni sullo scalo pugliese nel 2012, i viaggiatori trasportati hanno superato quota 2,5 milioni.I voli della stagione estiva 2026 sono già disponibili sul sito della compagnia e presso le agenzie di viaggio.