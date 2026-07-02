“Nessun Dorma” torna a Trani: musica all’alba sul Faro Verde per la quarta edizione

TRANI – L’alba sul mare torna a trasformarsi in un palcoscenico naturale. Sabato 18 luglio 2026 il Molo San Nicola – Faro Verde ospiterà la quarta edizione di “Nessun Dorma”, il concerto all’alba che negli ultimi anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate pugliese.Inserito nella stagione concertistica “Armonie Naturali 2026” della Fondazione Aldo Ciccolini ETS, l’evento prenderà il via alle 4.15 (ingresso dalle 3.30) e accompagnerà il pubblico dal buio della notte fino al sorgere del sole, in uno scenario unico affacciato sull’Adriatico, con la Cattedrale di Trani sullo sfondo.Protagonista sarà ancora il Duo Alborada, formato dai pianisti Alfonso Soldano e Giuseppe Greco, docenti rispettivamente nei Conservatori “Niccolò Piccinni” di Bari ed “Egidio Romualdo Duni” di Matera. I due musicisti si esibiranno su due pianoforti gran coda, dando vita a un concerto pensato per dialogare con i colori e i suoni dell’alba.Il programma musicale attraverserà generi ed epoche, alternando grandi pagine del repertorio classico a celebri colonne sonore. Tra i brani annunciati figurano le musiche de “Il Trono di Spade” di Ramin Djawadi, la “Carmen Fantasy” di Georges Bizet e l’Andante dalla Sonata per violoncello di Sergej Rachmaninov.Momento centrale della serata sarà la prima esecuzione assoluta di “Altrove, fra le onde”, composizione firmata da Giuseppe Massarelli e successivamente elaborata per pianoforte a quattro mani da Alfonso Soldano, scritta appositamente per questa edizione della manifestazione.Come da tradizione, il culmine del concerto coinciderà con il sorgere del sole sulle note di “Nessun Dorma” dalla Turandot di Giacomo Puccini, eseguito nel momento in cui l’aurora illuminerà il Faro Verde, prima dei bis conclusivi.Ad arricchire l’esperienza sarà anche la partecipazione dell’attore e regista Vito Lopriore, la cui voce accompagnerà il pubblico con testi introduttivi curati da Simona Voglino e dallo stesso Alfonso Soldano, contribuendo a creare un percorso narrativo che unisce musica, teatro e paesaggio.L’evento conferma anche la propria vocazione ambientale, valorizzando uno dei luoghi simbolo della costa tranese e promuovendo un modello di spettacolo capace di coniugare cultura, sostenibilità e valorizzazione del territorio.Prima del concerto il pubblico potrà partecipare a una colazione all’alba proposta dal Bar Europa di Trani.“Nessun Dorma” è prodotto dalla Fondazione Aldo Ciccolini ETS in collaborazione con Palazzo delle Arti Beltrani, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Trani e di numerosi partner privati.I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket e presso il botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani. Il costo è di 20 euro (intero) e 17 euro (ridotto per under 18 e over 65), oltre ai diritti di prevendita.