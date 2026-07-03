Wimbledon, Berrettini, Sonego e Cobolli al terzo turno: avanzano anche Zverev e Fritz
FRANCESCO LOIACONO - Prosegue il cammino degli azzurri a Wimbledon Championships, con tre italiani che conquistano il pass per il terzo turno del torneo londinese.
Matteo Berrettini supera il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-4, 7-5, 3-6, 6-3, imponendosi dopo quattro set e confermando il suo ottimo feeling con l'erba di Wimbledon.
Successo anche per Lorenzo Sonego, che al termine di una sfida combattutissima elimina il canadese Gabriel Diallo per 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2, conquistando il passaggio del turno al quinto set.
Avanza anche Flavio Cobolli, vincitore sull'australiano James Duckworth con il punteggio di 7-6, 3-6, 7-6, 6-1.
Tra gli altri risultati del tabellone maschile, l'americano Taylor Fritz supera il connazionale Patrick Kypson in tre set (6-2, 6-2, 7-5), mentre l'australiano Alex de Minaur elimina il francese Adrian Mannarino con un netto 6-3, 6-2, 6-2.
Successo in rimonta per lo statunitense Zachary Svajda, che batte il polacco Kamil Majchrzak 2-6, 6-2, 6-7, 6-4, 6-3. Vittoria anche per Marcos Giron sul francese Quentin Halys (7-6, 6-3, 6-4).
Lo spagnolo Jaume Munar supera il britannico Jacob Fearnley con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-4, mentre il tedesco Alexander Zverev elimina il francese Valentin Royer (6-1, 6-2, 7-6).
Chiude il quadro il successo del russo Karen Khachanov, che si impone sul tedesco Yannick Hanfmann in tre set (6-3, 6-4, 6-4).