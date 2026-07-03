Lecce, Mohamed Kaba verso l'addio: possibile cessione all'estero
FRANCESCO LOIACONO - Il futuro di Mohamed Kaba sembra essere sempre più lontano dal US Lecce. Il centrocampista guineano, rientrato dal prestito al FC Nantes, non rientrerebbe nei piani tecnici del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco e potrebbe lasciare il Salento già durante questa sessione di mercato.
Nella scorsa stagione Kaba ha collezionato 12 presenze con il Nantes, esperienza conclusa con il rientro al Lecce al termine del prestito. Tuttavia, il centrocampista non sembra destinato a trovare spazio nel nuovo progetto tecnico dei giallorossi e l'ipotesi più probabile resta quella di una cessione, con diversi club esteri che potrebbero rappresentare la sua prossima destinazione.
In carriera il giocatore ha vestito anche le maglie del Valenciennes FC e della formazione B del club francese, prima del trasferimento al Lecce.
In caso di partenza di Kaba, il direttore sportivo Stefano Trinchera dovrà intervenire sul mercato per individuare un rinforzo a centrocampo, reparto che la società considera strategico in vista del prossimo campionato di Serie A.
L'obiettivo del Lecce resta quello di costruire una rosa competitiva per conquistare un'altra salvezza nella massima serie, puntando su una squadra equilibrata e in grado di affrontare un torneo che si preannuncia particolarmente impegnativo.