Mondiali, la Spagna travolge l'Austria 3-0: doppietta di Oyarzabal e ottavi conquistati
PIERO CHIMENTI - La Spagna nazionale di calcio stacca il pass per gli ottavi di finale del Mondiale superando con un netto 3-0 l’Austria nazionale di calcio al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine.
Le Furie Rosse sbloccano il risultato al 36' grazie a Mikel Oyarzabal, che finalizza un assist di Marc Cucurella con un potente rasoterra imparabile per il portiere Schlager.
Nella ripresa la squadra guidata da Luis de la Fuente continua a imporre il proprio ritmo e trova il raddoppio con Pedro Porro, autore di un preciso colpo di testa che vale il 2-0.
L'Austria non riesce mai a impensierire seriamente la difesa spagnola e resta in balia del possesso palla degli iberici. Nel finale arriva anche il tris: ancora Oyarzabal, servito nuovamente da Cucurella, firma la doppietta personale con una conclusione di piatto che fissa il risultato sul definitivo 3-0.
Con questo successo la Spagna accede agli ottavi di finale, confermandosi tra le squadre più convincenti del torneo.